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Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Çalhanoğlu sessizliğini bozdu

Milan'da forma giyen millli futbolcu Hakan Çalhanoğlu dün Twitter hesabından yaptığı açıklamayla eşi Sinem Çalhanoğlu'dan boşanacağını açıklamıştı. Sinem Çalhanoğlu eşinin açıklamasına kendi sosyal medya hesabından yanıt verdi

02.08.2018 - 14:56 | Güncelleme:

Kariyerini Serie A devlerinden Milan'da sürdüren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Çalhanoğlu'ndan açıklama geldi.  İşte Sinem Çalhanoğlu'nun dün boşanacaklarını açıklayan eşi Hakan Çalhanoğlu'na yanıt olarak sayfasından paylaştığı o mesajı: 

"Sevgili Hakan, saldırmak kendini savunmanın en iyi yoludur derler. Bende senin gibi (Ne kadar susabildiysen?) suskunluğumu korumak istiyordum. Lakin; yaptığın açıklamada insanları yanlış yerlere, kirli düşüncelere yönlendirmiş olmasaydın keşke.

Yapmış olduğun açıklamadan sonra insanlar "Sinem Hakan'ı aldatmış!" "Hakan babalık testi yaptırmak istiyor" vs. gibi düşündüler.

Kısa ve net cevaplıyorum: Seni ne birlikteliğimizde ne de evliliğimizde asla aldatmadım. Bunu herkesten önce sen biliyorsun. Bu hakkında daha fazla durup hesap vermeyeceğim. Kaldı ki benim hakkımda bu zamana kadar "10 defa birlikte oldum ama her seferinde korundum" diye haberler çıkmadı. Veya başkaları ile fotoğraflarım medyada mevcut değildir.

Görünen köy klavuz istemez diyeceğim ama çevremizde bunları inatla, ısrarla görmezden gelenler var. Neyse Allah'a yakın bana uzak olsunlar.

Gebelik konusuna gelince; Evet hamileyim.

Biliyorsun artık ikimizde ebeveyn olmak istiyorduk. Bunun için çocuk sahibi olmaya karar verdik. Hamile olduğumu ayrılma sürecinde öğrendim. Bebeğim başkalarının işlediği günahların bedelini ödeyemeyecek kadar masumdur. Bebek konusunu riskli dönemim geçene kadar açıklamak istemezdim ama mecbur bırakıldım. Bunu sağlayanlara da ayrıca teşekkür ederim.

Saygılarımla Sinem"

Hakan Çalhanoğlu dün boşanacağını sosyal medya hesabından paylaştığı bu notla duyurmuştu: 

"Sevgili arkadaşlar, evliliğe olan saygım nedeniyle boşanma sürecim hakkında yorum yapmama kararı almıştım. Ancak ne yazık ki bu sessizliğimin istismar edildiğini ve bilinçli olarak boşanmamızdaki suçun bana ait olduğu izlenimi yaratılmaya çalışıldığını görüyorum. Şerefim ve ailem kötülendiği için, boşanma sürecim hakkıdna açıklama yapmak durumundayım:

Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için, geri dönülmesi mümkün olmayan bir kararla boşanacağım. Eğer bu evlilikten bir çocuğum olursa, sorumluluklarımı yerine getirecek, ancak eşim ve ailesiyle iletişim kurmayacağım. Davanın görüleceği güne kadar bekleyecek ve mahkemede boşanma kararıma  neden olan tüm olayları anlatacağım. Ancak gerçeği öğrendiğiniz zaman beni anlayabileceksiniz."

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Yorumlar 1
  • Misafir 4 dakika önce
    niye evlendin niye ayriliyon?cocuk oyuncagimi bu.
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