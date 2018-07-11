Hakan Çalhanoğlu'ndan o fotoğrafa ilk açıklama

Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, geçen yıl çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile evlenmişti. Çift, haklarında çıkan haberlerle ilgili hala bir açıklama yapmamışken bu kez sosyal medyaya düşen bir fotoğraf ortalığı karıştırdı. Boşanma arifesinde olduğu konuşulan futbolcunun Milano’da yabancı bir güzelle eğlendiği iddia edildi. Hakan Çalhanoğlu, o fotoğrafla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı