Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Sinem Kobal'dan, estetik iddialarına cevap - Magazin haberleri

        Sinem Kobal'dan, estetik iddialarına cevap

        Sinem Kobal, makyajsız paylaşımıyla çene estetiği iddialarına yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 20:08 Güncelleme: 26.11.2024 - 20:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, şimdilerde 'Her Şeyin Başı Merkür' isimli yeni projesiyle dönüş yapmaya hazırlanıyor.

        2

        Sinem Kobal, katıldığı bir etkinlikte yaptığı paylaşımlar, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

        3

        Ünlü oyuncunun bu paylaşımları; "Çene estetiği mi yaptırdı?" sorularını gündeme getirdi.

        4

        İddiaların ardından Sinem Kobal, sosyal medya hesabından makyajsız bir fotoğrafını paylaşarak doğal halini takipçileriyle buluşturdu.

        5

        Sinem Kobal; "Temele geri dönüş" notuyla yaptığı bu paylaşımla iddialara yanıt verdi.

        Fotoğraflar: Instagram

        #sinem kobal
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 yıl önceki cinayette çarpıcı gelişme
        5 yıl önceki cinayette çarpıcı gelişme
        Nevzat Bahtiyar'ın aracının olay günü görüntüleri
        Nevzat Bahtiyar'ın aracının olay günü görüntüleri
        26 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        26 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        "Yataktan düştü" dedi, darp izleri bulundu!
        "Yataktan düştü" dedi, darp izleri bulundu!
        Merkel'in anıları: Erdoğan, Trump, Putin...
        Merkel'in anıları: Erdoğan, Trump, Putin...
        İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
        İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
        G.Saray'dan sürpriz santrfor hamlesi!
        G.Saray'dan sürpriz santrfor hamlesi!
        Sıla bebeğin ölümünde iki ayrı iddianame!
        Sıla bebeğin ölümünde iki ayrı iddianame!
        Meteoroloji açıkladı! 10 kent için kar uyarısı!
        Meteoroloji açıkladı! 10 kent için kar uyarısı!
        Duygu'nun ölümünde sıcak gelişme: İntihar değil cinayet!
        Duygu'nun ölümünde sıcak gelişme: İntihar değil cinayet!
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tek rakibi PSG!
        Tek rakibi PSG!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor