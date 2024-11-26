Sinem Kobal'dan, estetik iddialarına cevap
Sinem Kobal, makyajsız paylaşımıyla çene estetiği iddialarına yanıt verdi
Giriş: 26.11.2024 - 20:08 Güncelleme: 26.11.2024 - 20:08
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, şimdilerde 'Her Şeyin Başı Merkür' isimli yeni projesiyle dönüş yapmaya hazırlanıyor.
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Sinem Kobal, katıldığı bir etkinlikte yaptığı paylaşımlar, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
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Ünlü oyuncunun bu paylaşımları; "Çene estetiği mi yaptırdı?" sorularını gündeme getirdi.