Sinem Kobal'dan tatil paylaşımı
Sinem Kobal, yaz tatilini kızları; Lalin ve Leyla ile birlikte geçiriyor. Kobal, tatilden fotoğrafları paylaştı
Giriş: 09.07.2025 - 19:09 Güncelleme: 09.07.2025 - 19:09
Ünlü oyuncu Sinem Kobal, yaz tatiline kızları Lalin ve Leyla ile birlikte çıktı.
Oyuncu, tatilinden fotoğrafları, sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
Sinem Kobal, anne - kız tatilinden yaptığı paylaşımlara ise "Deniz kızları diyarı" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram
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