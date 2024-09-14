Sinem Kobal: Sezon, artık bana başladı
Bir mekândan çıkarken görüntülenen Sinem Kobal ile Burçin Terzioğlu, yeni projeleri değerlendirdiklerini belirtti. Kobal, uzun bir aradan sonra setlere dönmenin heyecanını yaşadığını ifade etti
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sinem Kobal ile Burçin Terzioğlu, Nişantaşı'ndaki bir mekândan çıkarken görüntülendiler. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden iki yakın arkadaş, proje okumalarının devam ettiğini dile getirdi.
Sinem Kobal, yıllar süren aranın ardından setlere dönme heyecanını dile getirerek; "Yeni dizim için gerçekten çok heyecanlıyım. Çocuklarımın ardından bu proje benim için çok özel oldu. Sezon, artık bana başladı" şeklinde konuştu.
Tatilinden de bahseden Sinem Kobal; "Yaz sezonu da güzel geçti, ailecek güzel tatiller yaptık. Şimdi çocukların okul zamanı geldi. Okul hazırlıkları da başladı yavaştan. Her anne gibi ben de zorluklar yaşıyorum bu süreçte ama hallolacak şeyler. Her çocuklu ailenin yaşadığı şeyler" ifadelerini kullandı.