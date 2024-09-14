Sinem Kobal: Sezon, artık bana başladı

Tatilinden de bahseden Sinem Kobal; "Yaz sezonu da güzel geçti, ailecek güzel tatiller yaptık. Şimdi çocukların okul zamanı geldi. Okul hazırlıkları da başladı yavaştan. Her anne gibi ben de zorluklar yaşıyorum bu süreçte ama hallolacak şeyler. Her çocuklu ailenin yaşadığı şeyler" ifadelerini kullandı.