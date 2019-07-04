2016 yılında Ünlü yapımcı Musta Uslu ile evlenen Sinem Uslu'nun evlenmeden önceki soy ismi Öztürk'tür. Güzel oyuncu Arka Sıradakiler dizisi ile çok sevilmişti. Şimdi ise hayatı merak konusu oldu. İşte Sinem Uslu'nun kariyeri ve biyografisi...

SİNEM USLU KİMDİR?

Sinem Öztürk, 9 Ocak 1985 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Tam adı Gözde Sinem Öztürk'dür. Aslen Mudurnuludur. Babasının adı Namık Öztürk'dür. İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesini bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Sinema-TV Bölümünden mezun oldu.

Sinem Öztürk, 2007 - 2011 yılları arasında Yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı "Arka Sıradakiler" adlı dizide Gamze karakterini canlandırdı.2012 - 2013 yıllarında "Huzur Sokağı" adlı dizide Selin Demiratar, Kutsi, Güven Hokna, Gökhan Mete, Yeşim Salkım, Paşhan Yılmazel, Hakan Eratik, Fatma Karanfil ile birlikte rol aldı. 2013 yılında mimariden modaya, iç dekorasyondan geleneksel sanatlara kadar tasarım dünyasından haberlerin yer aldığı "Fikir Atölyesi" programında TRT Türk'te sunuculuk yaptı. 2014 yılının Aralık ayında "Yusuf ve Yusuf" adlı sinema filminde Ali Sunal, Oya Başar, Burak Satıbol, Tuğçe Özbudak ile birlikte oynadı. Sinem Öztürk, 2015 yılında baş rollerini Barış Arduç, Elçin Sangu, Salih Bademci, Nergis Kumbasar ve Levent Ülgen ile paylaştığı "Kiralık Aşk" adlı dizide oynadı. 2016 yılında yapımcı Mustafa Uslu ile nikah masasına oturan oyuncu Sinem Öztürk, ikiz bebeklerini 11 Mart'ta dünyaya getirmişti.