Sinemaların açılış açıklaması 0:00 / 0:00

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SİSAY (Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği), sinema salonlarının açılışına yönelik bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklama şöyle; "18 aylık özlem bitiyor. 2020 yazında açılış denemesini saymazsak sinemalar Mart 2020'den beri kapalıydı. 2 Temmuz'da 67 il ve 179 ilçede toplam 1,545 sinema perdesi açılıyor. Bir aydır açılışa hazırlanan sinemacılar ücretsiz film gösterimleriyle, patlamış mısır ikramlarıyla sinemaseverlerle buluşmak için artık saatleri sayıyor. Hafta başında başlayan online bilet satışları, açılış haftasının beklenenden daha hareketli geçeceğini gösteriyor. Pandemi döneminde tam bir dayanışma içinde hareket eden sektör, aynı birlikteliği açılış duyurularında da gösterdi. Açılış duyurusunu #haydisinemaya etiketiyle sosyal medyada paylaşan sinemacıların heyecanına, sinema oyuncuları da ortak oldu ve #haydisinema etiketi büyük bir sosyal medya kampanyasına dönüştü. Sinema, sensiz olmaz. HAYDİ SİNEMAYA"