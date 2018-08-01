Sinema meslek kuruluşları tarafından yayınlanan işte o ortak bildiri:

"Elli yılı aşkın bir süredir ülkemizin en önemli festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal yarışma bölümleri Başkan Menderes Türel tarafından geçtiğimiz yıl kaldırılmıştır. Tüm sinema sektörünün festivale katılmama kararı almasıyla Antalya tarihindeki en silik festivalini yaşamıştır. Antalya Film Festivali'ne ulusal ve yerli kimliğini yeniden kazandırmak için yaptığımız girişimler bu yıl da karşılık bulmamıştır.

Türkiye sinema sektörünü oluşturan kurum ve kuruluşlar olarak her ne gerekçeyle yapılırsa yapılsın kısa, belgesel, uzun metraj ulusal film yarışmaları kaldırılmış bir Antalya Film Festivali’ne razı olmayacağımızı ve hiçbir etkinliğine katılmayacağımızı yeniden duyuruyoruz. Tüm sinema emekçilerini, sanatçılarını, yerli ve yabancı kamuoyunu festivale ve etkinliklerine katılmamaya davet ediyoruz."

ASİTEM Anadolu Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek BirliğiBİROY Sinema Oyuncuları Meslek BirliğiBSB Belgesel Sinemacılar BirliğiÇASOD Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği (FIA üyesi)FİLM-SAN Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme VakfıFİLM-YÖN Film Yönetmenleri DerneğiFİYAB Film Yapımcıları Meslek Birliği (FIAPF üyesi)FİYAP Film Yapımcıları DerneğiGYD Görüntü Yönetmenleri DerneğiKISA FİLMCİLER DERNEĞİOYUNCULAR SENDİKASI Sahne, Perde, Ekran, Mikrofon Oyuncuları Sendikası (FIA üyesi)SENARİSTBİR Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek BirliğiSETEM Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek BirliğiSE-YAP Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği (FIAPF ÜYESİ)SİNEBİR Sinema Eseri Sahipleri Meslek BirliğiSİNEMA TV SENDİKASI Sinema, Reklam, Dizi ve TV Programı Çalışanları SendikasıSİNE-SEN Sinema Emekçileri SendikasıSİYAD Sinema Yazarları DerneğiSODER Sinema Oyuncuları DerneğiSYD Sanat Yönetmenleri DerneğiTÜRSAV Türk Sinema Vakfı

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