Sinema meslek kuruluşları tarafından yayınlanan işte o ortak bildiri:
"Elli yılı aşkın bir süredir ülkemizin en önemli festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal yarışma bölümleri Başkan Menderes Türel tarafından geçtiğimiz yıl kaldırılmıştır. Tüm sinema sektörünün festivale katılmama kararı almasıyla Antalya tarihindeki en silik festivalini yaşamıştır. Antalya Film Festivali'ne ulusal ve yerli kimliğini yeniden kazandırmak için yaptığımız girişimler bu yıl da karşılık bulmamıştır.
Türkiye sinema sektörünü oluşturan kurum ve kuruluşlar olarak her ne gerekçeyle yapılırsa yapılsın kısa, belgesel, uzun metraj ulusal film yarışmaları kaldırılmış bir Antalya Film Festivali’ne razı olmayacağımızı ve hiçbir etkinliğine katılmayacağımızı yeniden duyuruyoruz. Tüm sinema emekçilerini, sanatçılarını, yerli ve yabancı kamuoyunu festivale ve etkinliklerine katılmamaya davet ediyoruz."
ASİTEM Anadolu Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği
BİROY Sinema Oyuncuları Meslek Birliği
BSB Belgesel Sinemacılar Birliği
ÇASOD Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği (FIA üyesi)
FİLM-SAN Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı
FİLM-YÖN Film Yönetmenleri Derneği
FİYAB Film Yapımcıları Meslek Birliği (FIAPF üyesi)
FİYAP Film Yapımcıları Derneği
GYD Görüntü Yönetmenleri Derneği
KISA FİLMCİLER DERNEĞİ
OYUNCULAR SENDİKASI Sahne, Perde, Ekran, Mikrofon Oyuncuları Sendikası (FIA üyesi)
SENARİSTBİR Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği
SETEM Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği
SE-YAP Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği (FIAPF ÜYESİ)
SİNEBİR Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği
SİNEMA TV SENDİKASI Sinema, Reklam, Dizi ve TV Programı Çalışanları Sendikası
SİNE-SEN Sinema Emekçileri Sendikası
SİYAD Sinema Yazarları Derneği
SODER Sinema Oyuncuları Derneği
SYD Sanat Yönetmenleri Derneği
TÜRSAV Türk Sinema Vakfı
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