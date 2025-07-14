Sinemada Film Festivali 5 yaşında

Yaz aylarında sinemanın büyüsünü Adalar’a taşıyan Sinemada Film Festivali, beşinci yılında da özenle hazırlanan programıyla dikkat çekiyor. İBB Kültür bünyesindeki İstanbul Sinema Ofisi yürütücülüğünde, Filmkoop işbirliğiyle, İBB Turizm ve İBB Orkestra’nın destekleriyle hazırlanan program kapsamında son yılların ses getiren filmleri her yaştan sinemaseverle buluşurken sinemamızın önemli isimleriyle söyleşi ve atölyeler de gerçekleşecek.

Hem Adalılara hem de ziyaretçilere açıkhavada film izleme keyfi sunan 5. Sinemada Film Festivali, Özcan Alper’in yönetmenliğini üstlendiği Bölük Pörçük: Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi filmiyle açılacak. Büyükada Taş Mektep ve Heybeliada Değirmenburnu Parkı’nda düzenlenen gösterimlerde Su Yüzü, Gülizar, Hakkı, Gecenin Kıyısı, Döngü, Ölü Mevsim, Biz Radyoyu Çok Sevdik, Büyük Kuşatma ve En Sevdiğim Pastam filmleri seyirciyle buluşacak. Minik izleyicileri bu yıl da unutmayan Sinemada kapsamında, festival boyunca her gün saat 16.00’da Büyükada Taş Mektep’te çocuk filmleri gösterilecek. Paşabahçe Vapuru ise festivalin ilk gününde “Yeşilçam ile Yolculuk” başlığıyla Gülen Gözler ve Tosun Paşa filmlerinin gösterimlerine ev sahipliği yapacak.

Tosun Paşa

Festival kapsamında İstanbul Sinema Ofisi tarafından tasarlanan atölye ve söyleşiler ise, bu yıl da sinemaya ilgi duyan herkes için kapsamlı bir giriş bilgisi kazanma imkânı sunacak. İstanbul’un kent olarak, üretimde bulunan kişilere sundukları ve ilham verdikleri üzerine düzenlenen “Sinemada İstanbul” oturumu oyuncu Serra Yılmaz, yönetmen Belmin Söylemez, fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel ve akademisyen Ece Vitrinel’in katılımıyla gerçekleşecek. “Film Başlamadan” söyleşilerinde ise Türk sinemamızın önemli yönetmenleri, yapımcıları ve oyuncuları, sinema üzerine sohbetler gerçekleştirecekler.

Hakan Bıçakcı

Hakan Bıçakcı’nın “Kurmaca Dünyalar Yaratmak” ve Arın Kuşaksızoğlu’nun “Çizgi Dünyasına Sesle Hayat Vermek: Çocuklarla Seslendirme Sanatı Üzerine” atölyelerinin yanı sıra Oyuncular Sendikası işbirliğiyle Gizem Erman Soysaldı ve Arda Kavaklıoğlu’nun katılımlarıyla oyunculuk üzerine “Sahneye Sığmayan Oyunculuk: Kamera Önü ve Seslendirme” başlıklı derin bir söyleşi düzenlenecek.

Su Yüzü

İstanbul Şehir Hatları, sinema günlerini kapsayan 5 gün boyunca Adalar’a özel sefer düzenleyecek. Sinemaseverler, 23-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında saat 23.30’da Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada-Bostancı seferini yapacak olan vapuru kullanabilecek. 5. Sinemada Film Festivali’nin program ayrıntılarına İBB Kültür’ün sosyal medya hesaplarından ve kultursanat.istanbul adresinden; ücretsiz biletlerine ise yakında İstanbul Senin uygulaması üzerinden ulaşılabilir.