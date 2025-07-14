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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Sinemada Film Festivali 5 yaşında

        Sinemada Film Festivali 5 yaşında

        23-27 Temmuz'da Büyükada ve Heybeliada'da gerçekleşecek 5. Sinemada Film Festivali'nde En Sevdiğim Pastam, Büyük Kuşatma, Gecenin Kıyısı gibi filmler; Serra Yılmaz, Özcan Alper, Ece Yaşar gibi isimlerle söyleşiler; Tülin Özen moderatörlüğünde Pelin Esmer ile Ustalık Sınıfı ve Çocuk Matinesi programları sinemaseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 16:26 Güncelleme: 14.07.2025 - 16:26
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        Sinemada Film Festivali 5 yaşında
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        Yaz aylarında sinemanın büyüsünü Adalar’a taşıyan Sinemada Film Festivali, beşinci yılında da özenle hazırlanan programıyla dikkat çekiyor. İBB Kültür bünyesindeki İstanbul Sinema Ofisi yürütücülüğünde, Filmkoop işbirliğiyle, İBB Turizm ve İBB Orkestra’nın destekleriyle hazırlanan program kapsamında son yılların ses getiren filmleri her yaştan sinemaseverle buluşurken sinemamızın önemli isimleriyle söyleşi ve atölyeler de gerçekleşecek.

        Hem Adalılara hem de ziyaretçilere açıkhavada film izleme keyfi sunan 5. Sinemada Film Festivali, Özcan Alper’in yönetmenliğini üstlendiği Bölük Pörçük: Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi filmiyle açılacak. Büyükada Taş Mektep ve Heybeliada Değirmenburnu Parkı’nda düzenlenen gösterimlerde Su Yüzü, Gülizar, Hakkı, Gecenin Kıyısı, Döngü, Ölü Mevsim, Biz Radyoyu Çok Sevdik, Büyük Kuşatma ve En Sevdiğim Pastam filmleri seyirciyle buluşacak. Minik izleyicileri bu yıl da unutmayan Sinemada kapsamında, festival boyunca her gün saat 16.00’da Büyükada Taş Mektep’te çocuk filmleri gösterilecek. Paşabahçe Vapuru ise festivalin ilk gününde “Yeşilçam ile Yolculuk” başlığıyla Gülen Gözler ve Tosun Paşa filmlerinin gösterimlerine ev sahipliği yapacak.

        Tosun Paşa
        Tosun Paşa

        Festival kapsamında İstanbul Sinema Ofisi tarafından tasarlanan atölye ve söyleşiler ise, bu yıl da sinemaya ilgi duyan herkes için kapsamlı bir giriş bilgisi kazanma imkânı sunacak. İstanbul’un kent olarak, üretimde bulunan kişilere sundukları ve ilham verdikleri üzerine düzenlenen “Sinemada İstanbul” oturumu oyuncu Serra Yılmaz, yönetmen Belmin Söylemez, fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel ve akademisyen Ece Vitrinel’in katılımıyla gerçekleşecek. “Film Başlamadan” söyleşilerinde ise Türk sinemamızın önemli yönetmenleri, yapımcıları ve oyuncuları, sinema üzerine sohbetler gerçekleştirecekler.

        Hakan Bıçakcı
        Hakan Bıçakcı

        Hakan Bıçakcı’nın “Kurmaca Dünyalar Yaratmak” ve Arın Kuşaksızoğlu’nun “Çizgi Dünyasına Sesle Hayat Vermek: Çocuklarla Seslendirme Sanatı Üzerine” atölyelerinin yanı sıra Oyuncular Sendikası işbirliğiyle Gizem Erman Soysaldı ve Arda Kavaklıoğlu’nun katılımlarıyla oyunculuk üzerine “Sahneye Sığmayan Oyunculuk: Kamera Önü ve Seslendirme” başlıklı derin bir söyleşi düzenlenecek.

        Su Yüzü
        Su Yüzü

        İstanbul Şehir Hatları, sinema günlerini kapsayan 5 gün boyunca Adalar’a özel sefer düzenleyecek. Sinemaseverler, 23-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında saat 23.30’da Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada-Bostancı seferini yapacak olan vapuru kullanabilecek. 5. Sinemada Film Festivali’nin program ayrıntılarına İBB Kültür’ün sosyal medya hesaplarından ve kultursanat.istanbul adresinden; ücretsiz biletlerine ise yakında İstanbul Senin uygulaması üzerinden ulaşılabilir.

        PROGRAM

        23 Temmuz 2025 Çarşamba

        16.00 Çocuk Matinesi: Yukarı Bak / Büyükada Taş Mektep

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        18.00 Yetişkin Atölyesi: Hakan Bıçakcı – “Kurmaca Dünyalar Yaratmak” / Büyükada Taş Mektep

        20.00 Söyleşi: Özcan Alper ve Soner Alper (Moderatör: Şükrü Alaçam) / Büyükada Taş Mektep

        21.00 Film Gösterimi: Bölük Pörçük: Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi (Yön: Özcan Alper) / Büyükada Taş Mektep

        18.15 Film Gösterimi: Gülen Gözler (Yön: Ertem Eğilmez) / Paşabahçe Vapuru – Kabataş İskelesi (Yolculuk boyunca)

        20.30 Film Gösterimi: Tosun Paşa (Yön: Kartal Tibet) / Paşabahçe Vapuru – Büyükada İskelesi (Sabit)

        20.00 Söyleşi: Utku Zeka ve Yasemin Szawlowski (Moderatör: Vuslat Saraçoğlu) / Heybeliada Değirmenburnu Parkı

        21.00 Film Gösterimi: Su Yüzü (Yön: Zeynep Köprülü) / Heybeliada Değirmenburnu Parkı

        24 Temmuz 2025 Perşembe

        16.00 Çocuk Matinesi: Rafadan Tayfa Göbeklitepe / Büyükada Taş Mektep

        18.00 Söyleşi: Gizem Erman Soysaldı ve Arda Kavaklıoğlu “Sahneye Sığmayan Oyunculuk: Kamera Önü ve Seslendirme” (Moderatör: Atilla Gündoğdu) - Oyuncular Sendikası işbirliğiyle / Büyükada Taş Mektep

        20.00 Söyleşi: Belkıs Bayrak ve Bekir Behrem (Moderatör: Vuslat Saraçoğlu) / Büyükada Taş Mektep

        21.00 Film Gösterimi: Gülizar (Yön: Belkıs Bayrak) / Büyükada Taş Mektep

        20.00 Söyleşi: Hikmet Kerem Özcan ve Özgür Emre Yıldırım (Moderatör: Eyüp Boz) / Heybeliada Değirmenburnu Parkı

        21.00 Film Gösterimi: Hakkı (Yön: Hikmet Kerem Özcan) / Heybeliada Değirmenburnu Parkı

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        Hakkı
        Hakkı

        25 Temmuz 2025 Cuma

        16.00 Çocuk Matinesi: Otel Transilvanya 1 / Büyükada Taş Mektep

        18.00 Çocuk Atölyesi: Arın Kuşaksızoğlu “Çizgi Dünyasına Sesle Hayat Vermek: Çocuklarla Seslendirme Sanatı Üzerine” / Büyükada Taş Mektep

        20.00 Söyleşi: İrem Akbal ve Yılmaz Gökgöz (Moderatör: Şükrü Alaçam) / Büyükada Taş Mektep

        21.00 Film Gösterimi: Gecenin Kıyısı (Yön: Türker Süer) / Büyükada Taş Mektep

        20.00 Söyleşi: Erkan Tahhuşoğlu ve İris Tahhuşoğlu (Moderatör: Özgür Balcı) / Heybeliada Değirmenburnu Parkı

        21.00 Film Gösterimi: Döngü (Yön: Erkan Tahhuşoğlu) / Heybeliada Değirmenburnu Parkı

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        26 Temmuz 2025Cumartesi

        16.00 Çocuk Matinesi: Ters Yüz 2 / Büyükada Taş Mektep

        18.00 Söyleşi: Pelin Esmer – Ustalık Sınıfı (Moderatör: Tülin Özen) / Büyükada Taş Mektep

        20.00 Söyleşi: Doğuş Algün ve EceYaşar (Moderatör: Işıl Çuhadar) / Büyükada Taş Mektep

        21.00 Film Gösterimi: Ölü Mevsim (Yön: Doğuş Algün) / Büyükada Taş Mektep

        20.00 Söyleşi: Nazan Haydari ve Özden Çankaya (Moderatör: Özgür Balcı) / Heybeliada Değirmenburnu Parkı

        21.00 Film Gösterimi: Biz Radyoyu Çok Sevdik (Yön: Cem Hakverdi, Özden Çankaya ve Nazan Haydari) / Heybeliada Değirmenburnu Parkı

        27 Temmuz 2025Pazar

        16.00 Çocuk Matinesi: Arabalar 2 / Büyükada Taş Mektep

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        18.00 Söyleşi: Serra Yılmaz, Belmin Söylemez ve Dilan Bozyel “Sinemada İstanbul: Kent ve Üretim” (Moderatör: Ece Vitrinel) / Büyükada Taş Mektep

        20.00 Söyleşi: Ilgım Coşar ve Asiye Dinçsoy (Moderatör: Mustafa Ünlü) / Büyükada Taş Mektep

        21.00 Film Gösterimi: Büyük Kuşatma (Yön: Sinan Kesova) / Büyükada Taş Mektep

        20.00 Söyleşi: Şükrü Alaçam ve Özgür Balcı ile En Sevdiğim Pastam Filmi Üzerine (Moderatör: Işıl Çuhadar) / Heybeliada Değirmenburnu Parkı

        21.00 Film Gösterimi: En Sevdiğim Pastam (Yön: Maryam Moghadam, Behtash Sanaeeha) / Heybeliada Değirmenburnu Parkı

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        #Sinemada Film Festivali
        #İBB Kültür
        #büyükada
        #Heybeliada
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