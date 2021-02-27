Pandemi sürecinde kapalı kalan sinema salonları ile ilgili alınacak yeni kararlar merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı binlerce kişinin kafasındaki soru işaretleri giderdi ve son dakika açıklamasında bulunarak sinema salonları ne zaman açılacak? sorusunun yanıtını verdi. Peki, sinema salonları açılacak mı? Son durum bilgisi haberimizde...

SİNEMA SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı, pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sinema salonlarının açılış tarihinin 1 Nisan 2021'e ertelendiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından tüm il valiliklerine gönderilen "Sinema Salonlarının Faaliyetlerinin Ertelenmesi" başlıklı ek genelgeyle, daha önce 1 Mart'ta açılması kararlaştırılan sinema salonlarının yeniden faaliyete geçme tarihi 1 Nisan'a ertelendi.

Kasım 2020'de salgın döneminde alınan tedbirlere ilişkin olarak yayımlanan genelgeyle sinema salonları 31 Aralık 2020'e kadar kapatılmış, 2020'nin sonunda yayımlanan ek genelgeyle salonların kapalı olma durumu 1 Mart 2021'e kadar uzatılmıştı.

"Sinema Salonlarının Faaliyetlerinin Ertelenmesi" başlıklı yeni genelgede, "Gelinen aşamada gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir." denildi.