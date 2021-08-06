Zorunlu PCR testi gündemde 0:00 / 0:00

1. Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 41.520.980

2. Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 28.324.704

TOPLAM: 75.241.559

* Saat 11. 40 itibarıyla.

Hiç Aşı Olmamış Kişilerin Sayısı: 20 milyon 570 bin

5 Ağustos 2021 Perşembe

Test Sayısı: 245.152

Vaka Sayısı: 24.297

Vefat Sayısı: 108

İyileşen Hasta Sayısı: 6.636

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca

Aşı olmayanların çokluğu, buna bağlı olarak vaka ve vefat sayısındaki artış Sağlık Bakanlığı'nı koronavirüsle mücadelede yeni yöntemler aramaya yönlendiriyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, birkaç gün önce aşı olmayanlardan yolculuk yaparken veya sinema - tiyatro gibi kapalı alana girişlerde PCR testi istenebileceğini açıkladı.

Kapalı alanlara girişte PCR testi istenmesi konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Dr. Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre öne sürülecek tedbirler arasında PCR testi istenmesine yönelik düşünce yürürlüğe girmek için hazır kıta bekliyor.

Peki kapalı alanlara girişte PCR testi istenmesi zorunlu hale gelirse sinema salonları bu karara nasıl yaklaşır? SİSAY (Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği) Genel Sekreteri Fevzi Genç, bu konuda Habertürk'e şunları söyledi; "Bu konuda henüz netleşmiş bir karar yok. Sağlık bakanımız PCR testi istenebileceğini dile getirdi. Dilerim böyle bir uygulamaya gerek kalmadan vaka ve vefat sayıları hızla düşer, pandemi sona erer. Aksi bir durumda Sağlık Bakanlığı'nın pandemiyle ilgili kararlarını uygulamakla yükümlüyüz. Zaten sinema salonlarının çoğu AVM'lerde. Bu nedenle sinema salonuna girmek isteyen kişilerden AVM girişinde PCR testi istenecek."