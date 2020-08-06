Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde 16 Mart'tan bu yana sinemaları kapalı olan Cinemaximum, 7 Ağustos itibarıyla kapılarını yeniden sinemaseverlere açmaya hazırlanıyor. Misafirlerinin gönül rahatlığıyla beyazperdeyle buluşması, çalışanlarının ise sağlıklı bir şekilde hizmet verebilmesi için tüm önlemleri alan Cinemaximum, salonlarında beyazperde de sosyal mesafe dönemini başlatıyor.

Tüm sosyal alanlarda olduğu gibi Cinemaximum sinemalarında da maske takma zorunluluğu uygulanıyor. Gişeden salona kadar her adımda hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun hareket eden Cinemaximum'da filmler şu şartlar altında izlenebilecek;

* Satılan koltuğun, sağında ve solunda 2 koltuk boş bırakacak. Yan yana koltuk satışı yapılmayacak.

* Satılan koltuğun önünde ve arkasında da 1 sıra boş bırakılacak.

* Fuaye alanları, her 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde düzenlendi.

* Bilet kontrolleri temassız şekilde yapılacak.

* Gişe ve büfelerde temassız ödeme önceliklendirilerek, sinemaseverler arasında temas en aza indirilecek.

Sinemaların açılmasıyla ilgili CGV Mars Cinema Group COO'su Nurdan Ulu Horozoğlu, "CGV Mars Cinema Group olarak, sinema salonlarımızı 7 Ağustos Cuma itibarıyla yeniden sinemaseverler ile buluşturuyoruz. Mart ayından bu yana salgınla mücadele kapsamında kapalı olan sinema salonlarında, sinemaseverlerin gönül rahatlığıyla film keyfini yeniden yaşayabilmesi adına Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın salgınla mücadele kapsamında belirlediği tüm kural ve tavsiyelere uyarak uzun süredir çalışıyoruz. Beyazperdede film izleme ve film heyecanını yaşamanın farklı ve başka ortamlarda deneyimlenemez bir tecrübe olduğunun da farkındayız. Türkiye'de yalnızca Cinemaximumlar'da bulunan yenilikçi teknolojilerle daha kaliteli görüntü ve ses deneyimi sunarak Imax, ScreenX, 4DX gibi özel formatlarımızla sinemaseverleri film heyecanını yeniden keşfetmeye çağırıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Sinema sektörüne desteklerinin devam ettiğini de vurgulayan Nurdan Horozoğlu, ‘'Salgının en başında olduğu gibi büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüz bu süreçte de hem sinema eko sisteminin paydaşlarıyla hem de diğer sektörlerle temas halindeydik. Salgın sonrası hangi adımları atabileceğimizi, eko sistemimizi nasıl koruyabileceğimizi birlikte değerlendirdik'' dedi.

Seans aralarını, etkileşimi ve riski en aza indirmek adına 30 dakika aralıklı şekilde düzenleyen Cinemaximum, bu süre zarfında ise salonlarda temizlik ve hijyen çalışmalarını gerçekleştiriyor. Tüm salonlar ve fuaye alanları nano gümüş teknolojisi ve onaylı dezenfektanlarla dezenfekte ediliyor. Ayrıca misafirlerin ve çalışanların sıkça temas ettiği gişe ve büfe deskleri, fuaye alanlarındaki merdiven korkulukları, salon kapıları, kiosk ekranları gibi alanlar da sık sık dezenfekte ediliyor. Bununla birlikte sinema salonlarında bulunan tüm klimalar ek bir yatırımla %100 dışarıdan temiz hava sirkülasyonu sağlayacak uygun hale getirildi. Ayrıca, doğal havalandırmanın mümkün olduğu alanlarda da sık sık havalandırma yapılacak. Gişe ve büfelerde teması en aza indirmek ve 1.5 metre sosyal mesafe kuralına uymak adına ortak kullanım alanlarına görsel ve etiketler eklendi.

'Bayi Toplantısı', 'Nuh Tepesi', 'Gece Nöbeti', 'Araf 4: Meryem', 'Şeytanın El Kitabı', 7 Ağustos'ta Bloodshot IMAX ve 4DX salonlarında vizyona girecek. Screen X salonlarda ise 'Train to Busan' sinemaseverleler ile buluşacak. 14 Ağustos'ta IMAX'te Christopher Nolan'nın 'Inseption'ı ile 'Tenet' ise IMAX ve 4DX salonlarda 26 Ağustos'ta yerini alacak.