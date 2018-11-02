SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Rüzgar Aksoy
KÜLTÜR-SANAT
Haberler > KÜLTÜR-SANAT > Sinemanın yeni 'Fatih'i Rüzgar Aksoy

Fatih Sultan Mehmet 4'üncü kez sinemada

Rüzgar Aksoy, 'Deliler Fatih'in Fermanı'nda Türk sinemasının 4'üncü Fatih Sultan Mehmet'i oldu

02.11.2018 - 16:26 | Güncelleme:

Türk sinema tarihinde 4'üncü kez beyazperdede görünecek Fatih Sultan Mehmet'i ‘Deliler Fatih'in Fermanı' filminde Rüzgar Aksoy canlandırıyor. Gösterime 23 Kasım'da girecek olan 'Deliler Fatih'in Fermanı'nın yönetmenliğini Osman Kaya yapıyor. Heyecanla beklenen filmde başrolleri Erkan Petekkaya, Cem Uçan, İsmail Filiz, Yetkin Dikinciler ve Nur Fettahoğlu paylaşıyor.

Senaryosu Osmanlı Ordusu'nun özel kuvvetleri 'Deliler' adlı süvari birliği merkezi üzerine kurulan film, 15'inci yüzyılda Fatih Sultan Mehmet'in (Rüzgar Aksoy) bölgedeki halka uyguladığı zulme son vermesi için Eflak Voyvadası Vlad Tepeş'in (Erkan Petekkaya) üzerine gönderdiği 'Deliler'in giriştiği mücadeleyi anlatıyor.

Tarihe adını altın harflerle yazdırmış bir karakteri canlandıran Rüzgar Aksoy heyecanını şu cümlelerle dile getirdi: "Tarihte çağ kapatıp çağ açan en önemli Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'i canlandırmak benim için heyecanlı ama daha fazla gurur vericiydi. Böylesine büyük sorumluluk isteyen bir karakteri canlandırırken, bunun altında kalmamak için çok çalıştım. Umarım üstesinden gelebilmişimdir."

Sinema Perdesinde Fatih Sultan Mehmet
İstanbul'u fethederek 1453'te bir çağı kapatıp yeni bir çağ açan Fatih Sultan Mehmet, Türk sinemasında bugüne kadar 3 kez konu oldu. Daha önce 1951 yapımı 'İstanbul'un Fethi'nde Sami Ayanoğlu, 1983'de 'Fatih Sultan Mehmet' de Atilla Arcan ve 2012'de 'Fetih 1453'de Devrim Evin tarafından canlandırılan Fatih Sultan Mehmet', 'Deliler'de ise Rüzgar Aksoy tarafından canlandırıldı.

Osmanlı Ordusu'nun Deliler'i Kimlerdir?
Deliler, Osmanlı kara ordusunda görevli bir askeri birliğin ismidir. 'Deli' adı verilen süvarilerden oluşan bu birlik, adını savaşlarda üstün cesaret göstermeleri ve farklı giyinme şekilleri sebebiyle almıştır. Gözünü budaktan sakınmayan yürekli ve korkusuz kişiler oldukları için efsanevi bir ünleri olan 'Deliler', talimlerini ıslatılmış mermer üzerine çıplak elle tokat atarak yaparlardı. Osmanlı tokadı, 'Deliler'in güçlerinden çıkmış bir kavramdır. 'Deliler', Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş, yükselme ve duraklama dönemlerinde aralarında İstanbul'un Fethi de olmak üzere bütün savaşlarda düşmanla ana ordudan önce karşılaşarak korku salma ve bilgi toplama görevlerini yerine getirmişlerdir.

Filmin Konusu:
15'inci yüzyılın ortalarında, Fatih Sultan Mehmet'in, Eflak Voyvodalığına bizzat tayin ettiği Vlad Tepeş, görevinin ilk yıllarında Osmanlı'ya sadık kalsa da, sonraları bölge halklarına karşı korkunç zalimlikler yapmaya başlar. Fatih Sultan Mehmet, hangi dinden, hangi milletten olursa olsun, insanlara yapılan bu zulme sessiz kalmayacaktır. Önce elçisiyle bir uyarı yollar. Vlad, elçinin sarığını kafasına çiviletip İstanbul'a gönderince Osmanlı Hakanı için sabır taşar, artık Vlad'ın bu zalimliklerine bir son verme vakti gelmiştir. Fatih, bu zulmün, tez elden bitirilmesi için Baba Sultan'a emir verir. Baba Sultan, "Deliler Birliği"'nin içindeki korkusuz yiğitlerden yedisini, gözü kulağı olan Kuman'la birlikte, Vlad'ın hüküm sürdüğü Targoviçte'ye gönderir. Bu yedi kahraman; Gökkurt, Aşkar, Mübariz, Çebi, Suskun, Kongar ve Adsız'dır.




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X