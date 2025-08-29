ŞUBE DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Şube değişikliği talep eden öğrencilerin yeni şubelerinin belirlenmesine yönelik iş ve işlemler; Yönerge’de şube değişikliğine ilişkin belirtilen işlemler yapıldıktan sonra, e-Okul/ İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri / Kayıt İşlemleri / Rehberlik Servisince Onaylanan Öğrenci Şube Değiştirme İşlemleri ekranından, okul müdürlüklerince gerçekleştirilecektir.

2025-2026 eğitim ve öğretim yılında şube değişikliğine ilişkin ilk talepler, 11 Eylül 2025 Perşembe gününe kadar ilgili ekrana girilecek olup, 12 Eylül 2025 Cuma günü ise öğrencilerin yeni şubeleri e-Okul tarafından belirlenecektir.

Aktif eğitim ve öğretim dönemi boyunca şube değişikliğine ilişkin talepler, her hafta Perşembe gününe kadar ilgili ekrana girilecek olup Cuma günleri ise öğrencilerin yeni şubelerinin belirlenmesi işlemleri yapılacaktır.

Bu rehberde e-Okul ekranlarına ilişkin yapılan bilgilendirmelerde, sistemin güncelleme-geliştirme çalışmaları doğrultusunda değişiklikler oluşması durumunda Yönetmelik ve Yönerge hükümleri ile ekranlar üzerinde yapılan bilgilendirmelere göre iş ve işlemler yürütülecektir.