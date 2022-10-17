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Haberler Gündem 3. Sayfa Göçmen firarda! Son dakika: Sınır dışı edilmek için götürülürken otobüsten kaçtı! - Günün önemli haberleri
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Sınır dışı edilecekti! Göçmen firarda!

Aksaray'da sınır dışı edilmek üzere götürülürken mola için duran otobüsten kaçan İran uyruklu düzensiz göçmen Y.D., saklandığı fabrikada yakalandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Y.D, sınır dışı edilmek üzere tekrar otobüse bindirildi

Göçmen firarda! Son dakika: Sınır dışı edilmek için götürülürken otobüsten kaçtı! - Günün önemli haberleri
Sınır dışı edilecekti! Göçmen firarda!
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AA

Muğla'da düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda yakalanan ve işlemleri tamamlanan 60 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere otobüslere bindirildi.

OTOBÜSTEN İNİP KAÇMAYA BAŞLADI

AA'da yer alan habere göre Aksaray kent merkezinde bir dinlenme tesisinde mola için duran otobüslerin birinden inen İran uyruklu Y.D. (33), kaçtı.

SAKLANDIĞI FABRİKADA YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, Y.D'yi kısa sürede saklandığı fabrikada yakaladı.

SINIR DIŞI EDİLMEK İÇİN OTOBÜSE BİNDİRİLDİ

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Y.D, sınır dışı edilmek üzere tekrar otobüse bindirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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