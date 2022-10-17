Sınır dışı edilecekti! Göçmen firarda!

Muğla'da düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda yakalanan ve işlemleri tamamlanan 60 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere otobüslere bindirildi.
OTOBÜSTEN İNİP KAÇMAYA BAŞLADI
AA'da yer alan habere göre Aksaray kent merkezinde bir dinlenme tesisinde mola için duran otobüslerin birinden inen İran uyruklu Y.D. (33), kaçtı.
SAKLANDIĞI FABRİKADA YAKALANDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, Y.D'yi kısa sürede saklandığı fabrikada yakaladı.
SINIR DIŞI EDİLMEK İÇİN OTOBÜSE BİNDİRİLDİ
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Y.D, sınır dışı edilmek üzere tekrar otobüse bindirildi.
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