'Sınır'ın Türkiye prömiyeri yapıldı

13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde yer alan 'Sınır'ın Türkiye prömiyeri Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi. Gösterim sonrasında izleyicilerin soruları, 'Sınır' filminin ekibinin katılımıyla cevaplandı. 'Sınır' filmi, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü (bugün) Kadıköy Sineması'nda, saat 19.00'da yine film ekibiyle birlikte izleyicilerle buluşacak.

ÖĞRENCİ BİLETİ 20 TL

Festivalin filmleri; Kadıköy Sineması, İBB Beyoğlu Sineması ve Beyoğlu Atlas 1948 Sineması'nda izlenebiliyor. 13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali tam biletleri; gündüz (11.30 - 13.30) seanslarında 40 TL, akşam (16.30 - 19.00 - 21.30) seanslarında 60 TL olarak belirlendi. Festival boyunca öğrenciler tüm seanslar için sadece 20 TL'ye bilet alabilecek.