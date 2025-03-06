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        Sinop'ta heyelan; 3 ev yıkıldı: 4 yaralı

        SİNOP'un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelanda 3 ev ile 1 samanlık yıkıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 04:53 Güncelleme: 06.03.2025 - 04:55
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        Sinop'ta heyelan; 3 ev yıkıldı: 4 yaralı
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        SİNOP'un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelanda 3 ev ile 1 samanlık yıkıldı. Enkaz altında kalan 4 kişi yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Heyelan, saat 23.40 sıralarında Türkeli ilçesi Düzköy'de meydana geldi. Heyelanla birlikte 3 ev ile 1 samanlık yıkıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye, sağlık, UMKE, Özel İdare, belediye ve Orman Teşkilatı ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, ilk kontrollerde yaralı olduğu belirlenen 2 kişiyi ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk ederken, yıkılan bir evin enkazının altında 2 kişinin olduğunu tespit etti. Bölgede heyelan riskinin devam ettiği belirtilirken, Samsun ve Kastamonu'ndan 20 kişilik takviye ekip gönderildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu enkaz altındaki çift, yaralı olarak kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılarının bilincinin açık olduğu belirtilirken, ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

        VALİ ÖZARSLAN'DAN AÇIKLAMA

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan heyelanın meydana geldiği köye gelerek ekiplerden bilgi aldı. Bölgedeki incelemeleri sonrası açıklamalarda bulunan Vali Özarslan, "Saat 23.41 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Türkeli ilçesi Düzköy'de bir heyelan olduğu ve heyelan sonucunda enkaz altında vatandaşların olduğu ihbarı geldi. İhbar sonrası bütün ekiplerimiz olay yerine hareket ettiler. Aynı zamanda Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya'nın da emirleriyle, Samsun ve Kastamonu illerimizden 20 kişilik AFAD ve kurtarma ekiplerimiz de yola çıktılar. Enkaz altından kendi imkanlarıyla çıkan bir kızımızda tedbir amaçlı hastanede, herhangi bir sağlık problemi yok. Gelişmelerden kamuoyunu bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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