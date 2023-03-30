Sinop'ta Ataevi Kitap Müzesi ilgili görüyor

SİNOP (AA) - Sinop'ta geçen yıl açılan "Ataevi Kitap Müzesi"ni bir yıl içinde 20 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Müzenin kurucusu Yılmaz Yavuz, AA muhabirine, Sinop 15 Eylül Anı Evi Çağdaş Eğitim ve Kültür Derneği bünyesinde açtıkları kitap müzesinin ziyaretçilerden ilgi gördüğünü söyledi.

Müzede, Atatürk'ü ve Cumhuriyet'in kuruluş dönemini anlatan çok sayıda kitap ve fotoğrafın yer aldığını anlatan Yavuz, "Türkiye'de bizimle birlikte 19 Ataevi var. Ancak Sinop Ataevi'nin benzeri Türkiye'de yok. Giriş ücretimiz yok. Ziyaretçilere destek amaçlı öğretmenler ve danışmanlarımız var. Diğer yerlerde bu tür bilgi veren ve konu hakkında açıklama yapan yok. Burada Ata'mızı doğru bir şekilde anlamak, anlatmak ve öğretmek için Ataevi'ni açtık. Anadolu'nun her bir köşesinden Sinop'ta bulunan Ataevi'ni görmeye gelenler var. Yaklaşık 1 yılda 20 binin üzerinde kişi Ataevi'ni ziyaret etti. Bu rakamın katlanarak artacağını umut ediyorum. Gelen ziyaretçilerden çok olumlu izlenimler alıyorum." dedi.

Kütüphanedeki kitap zenginliğini sürekli artırdıklarını ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:



"Yeni Mahalle Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve 1870 yılında yapılan 3 katlı 182 metrekare alana sahip olan Ataevi, Atatürk'ün Sinop'a geldiğinde mola verip önünde halka konuştuğu ve fotoğraf çektirdiği bir yer. Onun için Ataevi'nin manevi değeri ve önemi Sinoplular için çok büyük. Ataevi'nde Atatürk'ü ve Cumhuriyet'in kuruluş dönemini anlatan çok sayıda kitap ve fotoğrafın yanı sıra Atatürk'ün kendi yazdığı eserler, Atatürk hakkında yazılmış eserler, Atatürk poster ve resimleri, Atatürk kitapları, objeler ve mini heykeller bulunuyor. Burada isteyen ziyaretçilere kitaplarımızı ücretsiz dağıtıyoruz, hiçbir ticari beklentimiz yok. Sadece öğrenci okuttuğumuz için makbuz karşılığında bağış kabul ediyoruz."​​​​​​​

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