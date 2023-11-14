Boyabat'ta dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Muhsin Yıldırım'ın (70) kullandığı 34 BN 339 plakalı otomobil, Boyabat-Ayancık kara yolu Uzunçay köyü mevkisinde dereye yuvarlandı.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansa taşınarak Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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