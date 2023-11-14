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        Boyabat'ta dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 16:22 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:35
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        Boyabat'ta dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Muhsin Yıldırım'ın (70) kullandığı 34 BN 339 plakalı otomobil, Boyabat-Ayancık kara yolu Uzunçay köyü mevkisinde dereye yuvarlandı.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansa taşınarak Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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