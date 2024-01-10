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        Sinop Vali Vekili Bulat, gazetecilerle bir araya geldi

        Sinop Vali Vekili Ali Osman Bulat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolasıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 15:01 Güncelleme: 10.01.2024 - 15:01
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        Sinop Vali Vekili Bulat, gazetecilerle bir araya geldi
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        Sinop Vali Vekili Ali Osman Bulat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolasıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Bulat, bir restoranda gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde gazetecilerle bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Özellikle Gazze'de yaşananları dünyaya duyurdukları sırada hayatını kaybeden gazetecilere Allah’tan rahmet dileyen Bulat, gazetecilerin doğru bilgiyi toplumun diğer kesimlerine aktarmada önemli bir görev üstlendiklerini vurguladı.

        Medyanın, göremediklerini görmelerine ve farkına varamadıklarının farkına varmalarına katkı sunduğunu anlatan Bulat, şöyle konuştu:

        "Tabii Sinop’ta da yerel medyamız çok güçlü. Yerel medyamızın çok güzel çalıştığına ve çok güzel işler yaptığına inanıyorum. En ufak bir sorunda medyanın bizi kendimize getirdiğine inanıyoruz. Yeni medya düzeninde de Sinop medyası gelişmeleri yakından takip ediyor. Sosyal medya haberciliğiyle geleneksek medyanın samimiyetini bize bir arada yaşatıyorlar. Bu anlamda tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Bundan sonraki görevlerinde başarılar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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