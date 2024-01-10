Sinop İl Emniyet Müdürü Çetiner'den gazetecilere ziyaret

Sinop İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolasıyla 15 Eylül Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Cemiyet Başkanı Cengiz Demirel ve gazetecilerle sohbet eden Çetiner, günlerini kutladı.

Çetiner, gazetecilerle bir gün değil, her gün ortak çalışma içinde olduklarını belirterek, vatandaşların bilgilendirilmesinde medyanın önemli yere sahip olduğunu vurguladı.

Yaşanan olumsuzlukları vatandaşların medya aracılığıyla kendilerine aktardığını ifade eden Çetiner, "Bizler de bu olumsuzluklara müdahale etme imkanı buluyoruz. Zaten alanda güzel çalışma içerisindeyiz. Temenni ediyorum ki bu güzel ortam artarak devam edecek." dedi.

Çetiner, daha sonra gazetecilerle pasta keserek günlerini kutladı.