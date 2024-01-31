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        Sinop'ta eğitim kurumu müdürler toplantısı yapıldı

        Sinop Milli Eğitim Müdürlüğünce Eğitim Kurumu Müdürler Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 09:54 Güncelleme: 31.01.2024 - 10:13
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        Sinop'ta eğitim kurumu müdürler toplantısı yapıldı
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        Sinop Milli Eğitim Müdürlüğünce Eğitim Kurumu Müdürler Toplantısı düzenlendi.

        Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Halk Eğitim Merkezinde yapılan toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turgay Altun ve okul müdürleri katıldı.

        Toplantıda konuşan Vali Özarslan, kamu kurum müdürleri olarak öğretmen ve öğrencilerin hizmetinde olduklarını belirterek, "Sizlere her yönden destek olacağız. Bizlerin gayreti ve çabası eğitim kalitemizi belirleyecektir. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, ülkemizi daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Emek ve katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." dedi.

        Konuşmanın ardından Vali Özarslan, bazı okul müdürlerine başarı belgesi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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