Sinop'ta eğitim kurumu müdürler toplantısı yapıldı
Sinop Milli Eğitim Müdürlüğünce Eğitim Kurumu Müdürler Toplantısı düzenlendi.
Sinop Milli Eğitim Müdürlüğünce Eğitim Kurumu Müdürler Toplantısı düzenlendi.
Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Halk Eğitim Merkezinde yapılan toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turgay Altun ve okul müdürleri katıldı.
Toplantıda konuşan Vali Özarslan, kamu kurum müdürleri olarak öğretmen ve öğrencilerin hizmetinde olduklarını belirterek, "Sizlere her yönden destek olacağız. Bizlerin gayreti ve çabası eğitim kalitemizi belirleyecektir. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, ülkemizi daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Emek ve katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." dedi.
Konuşmanın ardından Vali Özarslan, bazı okul müdürlerine başarı belgesi verdi.
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