Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü

        Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 15:56 Güncelleme: 07.02.2024 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü.

        İlçeye bağlı Sazak köyünde çalılık alanda örtü yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Gerze Orman İşletme Müdürlüğü ile Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Yangın, ekiplerce kısa sürede söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık soruşturmasında holding patronu yurt dışına kaçarken yakalandı!
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık soruşturmasında holding patronu yurt dışına kaçarken yakalandı!
        3 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümünde çifte beraat
        3 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümünde çifte beraat
        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başlıyor
        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başlıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        Zemin korkutmuştu... Oyuna etkisi yok
        Zemin korkutmuştu... Oyuna etkisi yok
        Wilders Hollanda Başbakanı olabilecek mi?
        Wilders Hollanda Başbakanı olabilecek mi?
        Kadın doktoru defalarca yumrukladı! Ev hapsi yeter mi?
        Kadın doktoru defalarca yumrukladı! Ev hapsi yeter mi?
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        Fransız 'Hermes'ten İzmirli 'Hermes'e dava
        Fransız 'Hermes'ten İzmirli 'Hermes'e dava
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        Carlos Vinicius yorumları!
        Carlos Vinicius yorumları!
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"

        Benzer Haberler

        Karadeniz'de Sinop açıklarındaki deniz çayırları haritalandırılacak
        Karadeniz'de Sinop açıklarındaki deniz çayırları haritalandırılacak
        Sinop Kalesi'nde acil onarılması gereken yerlerin önemli bölümündeki çalışm...
        Sinop Kalesi'nde acil onarılması gereken yerlerin önemli bölümündeki çalışm...
        Gerze'de bir evin bacasında çıkan yangın söndürüldü
        Gerze'de bir evin bacasında çıkan yangın söndürüldü
        Gerze Kaymakamı Arabacı'dan depremzedelere ziyaret
        Gerze Kaymakamı Arabacı'dan depremzedelere ziyaret
        Boyabat'ta "Deprem ve Kudüs" konulu karikatür ve resim sergisi açıldı
        Boyabat'ta "Deprem ve Kudüs" konulu karikatür ve resim sergisi açıldı
        Gerze'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Gerze'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı