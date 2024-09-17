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        Sinop açıklarında batma tehlikesi geçiren gemi kentin doğal limanına demirledi

        Sinop açıklarında Karadeniz'de batma tehlikesi geçiren bakır yüklü gemi, kentin doğal limanına demirledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 08:56 Güncelleme: 17.09.2024 - 09:06
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        Sinop açıklarında batma tehlikesi geçiren gemi kentin doğal limanına demirledi
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        Sinop açıklarında Karadeniz'de batma tehlikesi geçiren bakır yüklü gemi, kentin doğal limanına demirledi.

        Honduras bayraklı, "SS Graywolf" isimli kuru yük gemisi, dün akşam saatlerinde İnceburun'un 39 mil açığında su almaya başladı.

        Yardım çağrısı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı bot ve helikopter sevk edildi.

        Yaklaşık 20 derece yan yattığı belirlenen gemi, yürütülen çalışma sonucu bir miktar dengelendi.

        Daha sonra Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bot ve helikopter nezaretinde kentin doğal limanına ulaştırılan gemi bir mil açıkta demir attı.

        Demirlediği sahada hafif şekilde yan yattığı görülen gemide dalgıçlar tarafından inceleme yapılacağı öğrenildi.

        Bu arada Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botun, geminin çevresinde önlem amaçlı beklediği görüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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