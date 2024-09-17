Sinop açıklarında batma tehlikesi geçiren gemi kentin doğal limanına demirledi

Bu arada Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botun, geminin çevresinde önlem amaçlı beklediği görüldü.

Daha sonra Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bot ve helikopter nezaretinde kentin doğal limanına ulaştırılan gemi bir mil açıkta demir attı.

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