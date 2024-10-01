Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta mantardan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

        Sinop'un Ayancık ilçesinde mantardan zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 10:35 Güncelleme: 01.10.2024 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta mantardan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'un Ayancık ilçesinde mantardan zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı.

        İlçe merkezinde yaşayan Recep Şenol, Güler Şenol, Behiye Ünlü ve Yunus Ünlü, İnaltı köyündeki ormanlık alandan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlandı.

        Bulantı, karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle Ayancık Devlet Hastanesi'ne başvuran 4 kişi tedavi altına alındı.

        Durumu ağır olan Güler Şenol ile Behiye ve Yunus Ünlü, buradaki müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Olumsuz hava koşulları nedeniyle üç kentte eğitime ara!
        Olumsuz hava koşulları nedeniyle üç kentte eğitime ara!
        WP yazdı: Gerilim tırmandı, ABD'nin etkisi sınırlı
        WP yazdı: Gerilim tırmandı, ABD'nin etkisi sınırlı
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        İsrail-Lübnan hattında son 14 günde neler yaşandı?
        İsrail-Lübnan hattında son 14 günde neler yaşandı?
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        İsrail'den Lübnan'a kara operasyonu!
        İsrail'den Lübnan'a kara operasyonu!
        Şam'da patlama sesleri
        Şam'da patlama sesleri
        "İki hatayla fişi çekti"
        "İki hatayla fişi çekti"
        80 yaşında güzellik yarışmasına katılmıştı...
        80 yaşında güzellik yarışmasına katılmıştı...
        Antrenman yapıyordu... Başpehlivanın acı ölümü!
        Antrenman yapıyordu... Başpehlivanın acı ölümü!
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Süper Lig zararda ilk 5'te
        Süper Lig zararda ilk 5'te
        Pandemide bile daha iyiydi
        Pandemide bile daha iyiydi
        İspanya'yı erteledi Türkiye'yi ziyarete geldi
        İspanya'yı erteledi Türkiye'yi ziyarete geldi
        Silahlı kavgada kurşun yağmuru! 2 kuzeni öldürdü!
        Silahlı kavgada kurşun yağmuru! 2 kuzeni öldürdü!
        Tiz kadın sesi erkeği riske itiyor
        Tiz kadın sesi erkeği riske itiyor
        Sohbete sakın 'kilo mu aldın sen' diye başlamayın
        Sohbete sakın 'kilo mu aldın sen' diye başlamayın
        Teknogirişim çalışanlarına teşvik
        Teknogirişim çalışanlarına teşvik
        Tartışılan sponsorluk anlaşması iptal!
        Tartışılan sponsorluk anlaşması iptal!

        Benzer Haberler

        Sinop'un tescilli kestane balında tüketicilere "etiket ve analiz" uyarısı
        Sinop'un tescilli kestane balında tüketicilere "etiket ve analiz" uyarısı
        Sinop'ta mantar toplarken kaybolan kadın ormanda bulundu
        Sinop'ta mantar toplarken kaybolan kadın ormanda bulundu
        Sinop'ta iş yerinde cinsel içerikli hap satan zanlı yakalandı
        Sinop'ta iş yerinde cinsel içerikli hap satan zanlı yakalandı
        Sinop'ta devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı
        Sinop'ta devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı
        Sinop'ta yamaçtan kopan kaya parçası park halindeki otomobilin üzerine düşt...
        Sinop'ta yamaçtan kopan kaya parçası park halindeki otomobilin üzerine düşt...
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı