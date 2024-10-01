Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Şüphelilere ait adreslerde ve araçta yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu maddeyle suçtan elde edildiği belirlenen para ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında Boyabat ilçesindeki adrese yönelik operasyon düzenlendi.

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