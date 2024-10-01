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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Sinop'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 14:11 Güncelleme: 01.10.2024 - 14:17
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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Sinop'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında Boyabat ilçesindeki adrese yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilere ait adreslerde ve araçta yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu maddeyle suçtan elde edildiği belirlenen para ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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