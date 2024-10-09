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        Sinop'ta okul servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 7 öğrenci yaralandı

        Sinop'ta okul servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 öğrenci hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 16:58 Güncelleme: 09.10.2024 - 17:01
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        Sinop'ta okul servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 7 öğrenci yaralandı
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        Sinop'ta okul servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 öğrenci hafif yaralandı.

        Mesut Kaymakçı'nın kullandığı 57 S 0189 plakalı okul servis minibüsü, İncedayı Mahallesi 3 No'lu Sokak'ta Kadir Göçgün idaresindeki 34 GIG 583 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif şekilde yaralanan 7 öğrenci, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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