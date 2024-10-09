Sinop'ta okul servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 7 öğrenci yaralandı
Sinop'ta okul servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 öğrenci hafif yaralandı.
Sinop'ta okul servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 öğrenci hafif yaralandı.
Mesut Kaymakçı'nın kullandığı 57 S 0189 plakalı okul servis minibüsü, İncedayı Mahallesi 3 No'lu Sokak'ta Kadir Göçgün idaresindeki 34 GIG 583 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif şekilde yaralanan 7 öğrenci, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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