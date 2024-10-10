Sinop'ta sarp kayalıklar üzerine kurulu Boyabat Kalesi dikkat çekiyor

Sinop'un Boyabat ilçesinde 135 metre yükseklikteki sarp kayalıklar üzerine kurulu Boyabat Kalesi, kenti ziyaret edenler için çekim alanı oluyor.

İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan Gökırmak Vadisi havzasında yer alan, 135 metre yükseklikteki sarp kayalık üzerinde kurulu tarihi yapı, geç Roma, erken Bizans ile Osmanlı dönemlerine ait bulgular taşıyor.

Yapılış tarihi tam olarak bilinmeyen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu kararıyla doğal sit alanı ilan edilen kale, son yıllardaki tanıtım faaliyetleriyle ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara, AA muhabirine, Boyabat Kalesi'nin ilçelerinin en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Kalenin bakım ve onarım işlemlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığınca, temizliğinin ise belediyeleri tarafından yapıldığını aktaran Kara, tarihi yapının korunmasına ve ziyaretçi deneyiminin artırılmasına yönelik faaliyetlerin de devam ettiğini belirtti.

Kara, kalenin ziyaretçilerini ağırlamaya devam ettiğini ancak daha fazla ziyaretçiye ulaşmak adına tanıtım faaliyetlerine ağırlık vereceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: