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        CHP Sinop Kadın Kolları Başkanı Tümer'den kadın ve çocuk cinayetleri açıklaması

        CHP Sinop Kadın Kolları Başkanı Esin Tümer, kadın ve çocuk cinayetlerinin önlenmesi için daha sert tedbirler alınması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 14:54 Güncelleme: 11.10.2024 - 14:54
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        CHP Sinop Kadın Kolları Başkanı Tümer'den kadın ve çocuk cinayetleri açıklaması
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        CHP Sinop Kadın Kolları Başkanı Esin Tümer, kadın ve çocuk cinayetlerinin önlenmesi için daha sert tedbirler alınması gerektiğini söyledi.

        Tümer, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, şiddete uğrayan, uğrama tehlikesi bulunan kadın ve çocukların korunmasının devletin en önemli görevleri arasında yer aldığını dile getirdi.

        Bu nedenle kanunun etkin şekilde uygulanmasını istediklerini belirten Tümer, "Kadınlarımız ve çocuklarımızın yaşam hakları için sesimizi daha gür şekilde duyurmaya ve çözüm üretmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri

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