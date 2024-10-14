Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta öğrencilere trafik eğitimi verildi

        Sinop'ta, trafik ekiplerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 16:26 Güncelleme: 14.10.2024 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta öğrencilere trafik eğitimi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'ta, trafik ekiplerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince Fatih ve Atatürk İlkokulu'nda öğrencilere yönelik trafik eğitimi gerçekleştirildi.

        Eğitimlerde görevlilerce öğrencilere, temel trafik bilgisi, trafik işareti ve levhaları, okul servis araçlarında güvenli seyahat için yapılması gerekenler, emniyet kemeri ve yaya geçidi kullanımının trafikteki önemi konularında bilgilendirme yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polisi 7 kez bıçaklamıştı! "Pes" dedirten ayrıntı ortaya çıktı!
        Polisi 7 kez bıçaklamıştı! "Pes" dedirten ayrıntı ortaya çıktı!
        İki çocuk babasıydı! Eşinin kardeşi öldürdü!
        İki çocuk babasıydı! Eşinin kardeşi öldürdü!
        İstanbul'da yaşandı! Cezaevi firarisi polise silah çekti!
        İstanbul'da yaşandı! Cezaevi firarisi polise silah çekti!
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        İlkokulda taciz iddiası: Şüpheli serbest bırakıldı, veliler tepki gösterdi
        İlkokulda taciz iddiası: Şüpheli serbest bırakıldı, veliler tepki gösterdi
        "Adalet yükseldikçe devlet güçlenir"
        "Adalet yükseldikçe devlet güçlenir"
        3. madde tartışması
        3. madde tartışması
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        Ev sahibine kiracısından akılalmaz tezgah: Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
        Ev sahibine kiracısından akılalmaz tezgah: Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        "Markalar buz kesti"
        "Markalar buz kesti"
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        "Hesabını verecek"
        "Hesabını verecek"
        Piyasanın gündemi yine savaş
        Piyasanın gündemi yine savaş
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"

        Benzer Haberler

        Sinop'ta Kestane Festivali düzenlendi
        Sinop'ta Kestane Festivali düzenlendi
        Sinop'ta mantar toplarken ormanda kaybolan iki kadın AFAD tarafından bulund...
        Sinop'ta mantar toplarken ormanda kaybolan iki kadın AFAD tarafından bulund...
        Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Boyabat Panayırı'nı ziyaret etti
        Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Boyabat Panayırı'nı ziyaret etti
        Sinop'ta Güzelkent köyü sakinleri köylerinin mahalle olması için sandık baş...
        Sinop'ta Güzelkent köyü sakinleri köylerinin mahalle olması için sandık baş...
        Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı tekneleri limana sığındı
        Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı tekneleri limana sığındı
        Sinop'ta ekmek fırınından hırsızlık güvenlik kamerasında
        Sinop'ta ekmek fırınından hırsızlık güvenlik kamerasında