Emekli profesör komşu anlaşmazlığı sonucu aldığı atıl arazide tonlarca elma üretiyor

GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Ömrünün 44 yılını ameliyathanelerde geçirdikten sonra Sinop'a yerleşen 70 yaşındaki emekli profesör, komşu anlaşmazlığı nedeniyle satın aldığı atıl araziyi elma bahçesine çevirerek yılda ortalama 40 ton elma üretimi yapmaya başladı.

Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi profesörü Kenan Atabay, yaklaşık 15 yıl önce Ankara'dan tatil için ailesiyle birlikte Sinop'a geldi.

Kenti çok beğenen ve bu sebeple yaz tatillerini Sinop'ta geçirmeye başlayan Atabay, 10 yıl önce emekli olmasının ardından arkadaşlarıyla kentin Lala köyünden arazi satın aldı.

"Elmalar başlangıçta incecik fidanlardı. O zamanlar bizi hiç korkutmuyordu ama bunlar büyüyüverdi. Niyetim ticaret değildi. Kendimize yetsin dedik ama 40 tona varan bir elma miktarı oluştu. Önce yakın çevreye, köylülere, tanıdıklarımıza işte şehirdeki bazı askeriye, öğretmenler lokaline elma dağıttık. Bu şekilde de bitiremeyince işlemeye başladık. Sirke, pekmez yapalım diye çalışmalarımız oldu. Öyle olunca çocuklarımız yardımcı oldu, buna bir de marka alalım dedik aldık, logomuzu yaptırdık. Biz yapıyoruz, hekimler yapıyor dolasıyla biraz farklı olsun diyerek sertifikalı olsun, ilaçsız yapalım dedik. Bu çaba ile devam etmeye çalışıyoruz. Şimdi elmalarımız 6-7 yaşına ulaştı. Ortalama 40 tona yakın elmamız oluyor her sene."

- Isparta’ya giderek budama öğrendi

Bahçeyle uğraşmakta çektiği tek zorluğun çalışma arkadaşı bulamamak olduğunu kaydeden Atabay, Sinop’ta bu yönde sıkıntılar olduğunu belirtti.

Bu nedenle Isparta'ya giderek budama öğrendiğini aktaran Atabay, şunları kaydetti:

"Sinop Türkiye'nin en mutlu şehri. Bu mutluğunun temelini çok iyi bilmiyorum ama çalışacak arkadaş bulmakta çok zorluk çekiyorum. Dolayısıyla bahçenin yüzde 90 işini hemen hemen ben tek başıma yapıyorum diyebilirim. Bunun içinde budaması, daha sonra seyreltilmesi, ara sıra gübrelenmesi, sonra da meyvelerin toplanması gibi işler var. Bunların her biri 4 bin ağaca yapılıyor ve bunların her biri 20-30 gün sürüyor. Budaması 30 gün sürüyor mesela. Bunu yapabilmek için Isparta'ya gittim. Orada üniversiteden ayrılmış bir hoca vardı. Hocanın yanında iki gün kalıp budama öğrendim. Onu burada uygulamaya çalıştım. Her sene daha iyiye gidiyor."