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        Sinop'ta iki otomobilin çarpışıp birinin ikiye bölündüğü kazada 3 kişi yaralandı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı ve birinin ikiye bölündüğü kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 12:57 Güncelleme: 26.10.2024 - 13:16
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        Sinop'ta iki otomobilin çarpışıp birinin ikiye bölündüğü kazada 3 kişi yaralandı
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı ve birinin ikiye bölündüğü kazada 3 kişi yaralandı.

        Ruhşen Gökhan Özdemir'in kullandığı 34 DFM 930 plakalı otomobil, Türkeli-Ayancık kara yolu Taçahmet köyü mevkisinde karşı yönden gelen ve sürücüsü belirlenemeyen 41 L 7182 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada çarpışmanın etkisiyle 41 L 7182 plakalı otomobil ortadan ikiye bölündü, diğer otomobil ise yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçlardan yaralı olarak çıkarılan Ruhşen Gökhan Özdemir, Ali Öztürk ve Barış Kaya, sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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