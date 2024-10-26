Sinop'ta iki otomobilin çarpışıp birinin ikiye bölündüğü kazada 3 kişi yaralandı

Araçlardan yaralı olarak çıkarılan Ruhşen Gökhan Özdemir, Ali Öztürk ve Barış Kaya, sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada çarpışmanın etkisiyle 41 L 7182 plakalı otomobil ortadan ikiye bölündü, diğer otomobil ise yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı ve birinin ikiye bölündüğü kazada 3 kişi yaralandı.

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