Sinop'ta öğrencilere "Dersimiz Cumhuriyet'e Doğru" filmi izletildi

Sinop’ta öğrencilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla "Dersimiz Cumhuriyet'e Doğru" filmi izletildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, öğrenciler, bağımsızlık mücadelesi ve Cumhuriyet’in temellerinin nasıl atıldığının konu edildiği "Dersimiz Cumhuriyet'e Doğru” filmini izledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, gazetecilere, bu tür etkinliklerle öğrencilerde Cumhuriyet bilincini pekiştirdiklerini söyledi.

Cumhuriyet Bayramı'nı tüm okullarda coşkuyla kutlayacaklarını vurgulayan Cebeci, şöyle konuştu: