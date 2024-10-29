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        Dikmen'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Sinop'un Dikmen ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 16:34 Güncelleme: 29.10.2024 - 16:40
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        Dikmen'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
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        Sinop’un Dikmen ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Hükümet Konağı önündeki tören Kaymakam Ozan Civelek ve Belediye Başkanı Adnan Acar’ın vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı.

        Ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

        Kaymakam Civelek, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet’in 101'inci yılını her birlikte coşkuyla kutladıklarını söyledi.

        Vatandaşların bayramını tebrik eden Civelek, "Cumhuriyet'imizin kurucusu olan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimize kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyet'imizin 101'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." dedi.

        Civelek’in konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okunarak, çeşitli gösteriler sunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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