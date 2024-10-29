Dikmen'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Vatandaşların bayramını tebrik eden Civelek, "Cumhuriyet'imizin kurucusu olan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimize kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyet'imizin 101'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." dedi.

Kaymakam Civelek, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet’in 101'inci yılını her birlikte coşkuyla kutladıklarını söyledi.

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