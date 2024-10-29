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        Sinop'ta Cumhuriyet Bayramı dolasıyla resepsiyon verildi

        Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla resepsiyon verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 20:56 Güncelleme: 29.10.2024 - 20:56
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        Sinop'ta Cumhuriyet Bayramı dolasıyla resepsiyon verildi
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        Sinop’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla resepsiyon verildi.

        Polisevi Salonunda gerçekleştirilen resepsiyonda, Vali Mustafa Özarslan konukları karşılayarak, tebrikleri kabul etti.

        Resepsiyona, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir ile diğer ilgililer ve davetliler katıldı.

        Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, 101 yıl önce ağır bedeller ödeyerek, çok zor şartlarda kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak için gayret ve mücadelelerinin devam ettiğini söyledi.

        Türkiye’nin 101 yılda demokrasiden ekonomiye, güvenlikten adalete, eğitimden sağlığa, tarımdan dış politikaya varıncaya kadar her alanda tarihi başarılar elde ettiğini anlatan Özarslan, şöyle konuştu:

        “Köklü tarihimizden aldığımız ilhamla ve kuvvet ile Cumhuriyetimizi daha da güçlendirerek, Türkiye yüzyılı vizyonunu gerçekleştirmenin gayreti içindeyiz. Bizzat Gazi Mustafa Kemal’in ifadesiyle 'kimsesizlerin kimsesi' olarak doğan Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak en önemli vazifemizdir. Türkiye Yüzyılı hedefiyle Cumhuriyetin ikinci asrını dünyada milletimizin asrı yapmak için canla, başla çalışıyoruz. Türkiye’nin her başarısının bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mazlumlar tarafından umutla takip edilmektedir. Ülkemize kazandırılan büyük eserler ve büyük devasa altyapı hizmetleriyle Türkiye Yüzyılını hep birlikte inşa etmeye kararlıyız. Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum.”

        Vali Özarslan’ın konuşmasının ardından pasta kesilerek Cumhuriyet’in 101. kuruluş yıldönümü kutlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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