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        Sinop'ta fırtına yüksek dalgalar oluşturdu

        Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle Sinop'ta metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 13:45 Güncelleme: 17.11.2024 - 13:54
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        Sinop'ta fırtına yüksek dalgalar oluşturdu
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        Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle Sinop'ta metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu.

        Saatteki hızı 35 kilometreye ulaşan rüzgar kentin sahilinde etkili oldu.

        Sahillerde yüksek dalgalar oluşurken, uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, kentin doğal limanına demirledi.

        Balıkçıların denize açılamadığı kentte, bazı vatandaşlar oluşan dalgaları görüntülemeye çalıştı.

        Bu arada, Belediye ve emniyet ekipleri, hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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