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        Sinop'ta Avluda Sinema etkinliği sona erdi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Nirengi Kültür Sanat Derneği tarafından bu yıl birincisi düzenlenen Avluda Sinema etkinliği sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 22:56 Güncelleme: 17.11.2024 - 23:08
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        Sinop'ta Avluda Sinema etkinliği sona erdi
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Nirengi Kültür Sanat Derneği tarafından bu yıl birincisi düzenlenen Avluda Sinema etkinliği sona erdi.

        Sinop’ta gerçekleştirilen ve üç gün süren etkinliğe çok sayıda yazar ve sanatçı katıldı.

        Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi ile kentteki farklı salonlarda çeşitli kategorilerde filmlerin gösterime sunulduğu etkinliğin kapanışı Ayçıl Yeltan’ın yönetmenliğini yaptığı “Fidan” filminin Kültür Merkezi’ndeki gösterimi ile son buldu.

        Etkinlik sonunda Vali Yardımcısı Abdullah Yücel, etkinlik heyetine çiçek takdim ederek, Sinop’a sanat alanında kattıkları değer için teşekkür etti.

        Avluda Sinema etkinliği kurucusu İzzet Arslan ise henüz vizyona girmemiş filmlerin tarihi mekanlarda gösterilmesinin çok anlamlı ve önemli olduğunu söyledi.

        Sinop’un sanat, kültür ve turizm şehri olduğunu vurgulayan Arslan, “Bu nedenle bu etkinliğin burada yapılmasını önemli buluyoruz. Sinop halkına da gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum. Üç gün boyunca salonlarımız sanatseverlere ev sahipliği yaptı.” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

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