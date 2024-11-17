Sinop'ta Avluda Sinema etkinliği sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Nirengi Kültür Sanat Derneği tarafından bu yıl birincisi düzenlenen Avluda Sinema etkinliği sona erdi.

Sinop’ta gerçekleştirilen ve üç gün süren etkinliğe çok sayıda yazar ve sanatçı katıldı.

Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi ile kentteki farklı salonlarda çeşitli kategorilerde filmlerin gösterime sunulduğu etkinliğin kapanışı Ayçıl Yeltan’ın yönetmenliğini yaptığı “Fidan” filminin Kültür Merkezi’ndeki gösterimi ile son buldu.