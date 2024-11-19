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        Saraydüzü'nde "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin tanıtımı yapıldı

        Sinop'un Saraydüzü ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 15:24 Güncelleme: 19.11.2024 - 15:30
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        Saraydüzü'nde "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin tanıtımı yapıldı
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        Sinop'un Saraydüzü ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin tanıtımı yapıldı.

        Saraydüzü Kültür Merkezi’nde yapılan programda katılımcılara, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay ekiplerince bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadele konusunda neler yapılması gerektiğine dair bilgi verildi.

        Kaymakam Ahmet Faruk Öksüz, burada yaptığı konuşmada, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede annelerin kendilerine vereceği desteğin önemine dikkati çekti.

        Projenin başarıya ulaşacağından kuşkusu bulunmadığını anlatan Öksüz, "Devletimiz uyuşturucuyla mücadele noktasında tüm imkanlarıyla seferber olmuş durumda. Özellikle değerli annelerimizin bu mücadeleye vereceği destek çok önem arz etmektedir." dedi.

        Galeri
        Galeri

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