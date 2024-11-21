Karadeniz'de fırtına uyarısı sonrası balıkçılar Sinop Limanı'na sığındı

Sinop Valiliğinden yapılan uyarıda ise vatandaşlardan fırtına nedeniyle dikkatli olmaları istendi.

Burada bekleyişe başlayan balıkçı teknelerinin yanı sıra uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri de kentin güneyinde bulunan iç liman mevkisine sığındı.

Karadeniz’de saatteki hızının 75 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli fırtına öncesi çok sayıda balıkçı teknesi kent limanına geldi.

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