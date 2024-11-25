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        Sinop'ta taşımalı eğitime yarın ara verildi

        Sinop'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 21:20 Güncelleme: 25.11.2024 - 21:20
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        Sinop'ta taşımalı eğitime yarın ara verildi
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        Sinop'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentteki olumsuz hava koşullarının yarın da etkisini sürdüreceği belirtildi.

        Sağanak, kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak il genelinde taşımalı eğitime yarın ara verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İlimiz genelinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak kentimiz genelinde tüm resmi ve özel okullarda ve özel eğitim kurumlarında 26 Kasım 2024 Salı günü taşımalı eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir."

        - Amasya

        Amasya'da ise kapalı olan 20 köy yolunun açılması için İl Özel İdare ve AFAD ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

        Ayrıca, akşam saatlerinde havanın soğumasıyla buzlanmaya karşı D-100 kara yolu başta olmak üzere ketteki kara yollarında çift yönlü temizlik ve tuzlama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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