Sinop'ta taşımalı eğitime yarın ara verildi

Sinop'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentteki olumsuz hava koşullarının yarın da etkisini sürdüreceği belirtildi.

Sağanak, kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak il genelinde taşımalı eğitime yarın ara verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak kentimiz genelinde tüm resmi ve özel okullarda ve özel eğitim kurumlarında 26 Kasım 2024 Salı günü taşımalı eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir." - Amasya