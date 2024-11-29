Boyabat'ta su kanalına devrilen aracın sürücüsü yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde su kanalına devrilen aracın sürücüsü yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde su kanalına devrilen aracın sürücüsü yaralandı.
M.B'nin kullandığı 57 T 3018 plakalı ticari taksi, Osmanköy mevkisinde yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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