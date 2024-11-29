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        Boyabat'ta su kanalına devrilen aracın sürücüsü yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde su kanalına devrilen aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 15:55 Güncelleme: 29.11.2024 - 15:55
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        Boyabat'ta su kanalına devrilen aracın sürücüsü yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde su kanalına devrilen aracın sürücüsü yaralandı.

        M.B'nin kullandığı 57 T 3018 plakalı ticari taksi, Osmanköy mevkisinde yol kenarındaki su kanalına devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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