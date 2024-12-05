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        Sinop'ta servis minibüsünün devrildiği kazada 15 kişi yaralandı

        Sinop'ta fabrikaya işçi taşıyan servis minibüsünün devrildiği kazada 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 10:29 Güncelleme: 05.12.2024 - 10:33
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        Sinop'ta servis minibüsünün devrildiği kazada 15 kişi yaralandı
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        Sinop'ta fabrikaya işçi taşıyan servis minibüsünün devrildiği kazada 15 kişi yaralandı.

        Gerze ilçesinden Sinop Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikaya işçi taşıyan Muhammed Ali Yurbaş idaresindeki 57 S 4056 plakalı minibüs, Taşmanlı mevkisinde refüje çarparak emniyet şeridine devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 14 işçi, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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