Durağan'da madde bağımlılığı semineri düzenlendi

Seminere, köy ve mahalle ile ilçede eğitim gören bazı öğrenciler katıldı.

Kaymakamlık tarafından İlçe Müftülüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde Yeşilay ve jandarma görevlilerince katılımcılara madde bağımlılığı konusunda bilgiler aktarılarak, alınması gereken tedbirlere yönelik bilgiler verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.