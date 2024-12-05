Ayancık'ta öğrencilere sıfır atıkla ilgili farkındalık eğitimi verildi

Sinop'un Ayancık ilçesinde TEMA Vakfı tarafından öğrencilere Sıfır Atık projesi kapsamında farkındalık eğitimi verildi.

Avukat Hasan Hüsnü Kılıç İlkokulu'nda gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere geri dönüşüm, yenilenebilir ve atıkları azaltma konuları anlatıldı.

TEMA Ayancık Sorumlusu Öznur Yılmaz, eğitimlerin ilçe genelinde tüm öğrencilere ulaşana kadar devam edeceğini söyledi.

Öğrencilerde sıfır atık bilincinin artırılmasının önemine işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz eğitimlerde öğrencilerde sıfır atık ve geri dönüşüm bilincini oluşturmaya çalışıyoruz. Amacımız doğayı korumanın önemi konusunda öğrencileri eğitmek, çevreye karşı sorumluluk bilincini aşılamak, geri dönüşüm ve sürdürülebilir atık azaltma kültürünü teşvik etmek. Bu amaç doğrultusunda ilçedeki tüm okullardaki öğrencilere ulaşıncaya kadar eğitimlerimiz devam edecek."