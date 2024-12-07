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        AK Parti Boyabat 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

        AK Parti Boyabat 8. Olağan İlçe Kongresinde başkanlığa Sefa Semih Erol seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 19:40 Güncelleme: 07.12.2024 - 19:44
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        AK Parti Boyabat 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
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        AK Parti Boyabat 8. Olağan İlçe Kongresinde başkanlığa Sefa Semih Erol seçildi.

        Boyabat 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde yapılan ve divan başkanlığını AK Parti Sinop İl Koordinatörü Selahattin Çebi'nin yaptığı kongrede mevcut başkan Kadir Çok aday olmadı.

        Kongreye tek aday olarak katılan Sefa Semih Erol, kullanılan oyların tamamını alarak ilçe başkanı oldu.

        AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, burada yaptığı konuşmada, yeni yönetimleriyle çok çalışarak kesintiye uğramış belediye yönetimini tekrar kazanacaklarını söyledi.

        Boyabat'a daha güçlü hizmet etmeye, ihtiyaçlarını hızlı ve güçlü şekilde çözmeye devam edeceklerini anlatan Maviş, "Partimizin kuruluşundan bu yana davaya hizmet vermiş, partimizin her kademesinde hizmet yapmış ne kadar kardeşimiz varsa eski küskünlükler, kırgınlıklar varsa üstüne sünger çekip, her birisiyle kucaklaşıp, hepsini bağrımıza basıp, kar topu gibi büyüye büyüye 2028'e doğru yolculuğumuzu güçlendireceğiz." dedi.

        Kongreye Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar, Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, Durağan Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, AK Parti MKYK Üyesi Funda Ozan Akyol ile partililer katıldı.

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