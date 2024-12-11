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        Sinop'ta üzerine ağaç devrilen orman işçisi öldü

        Sinop'un Saraydüzü ilçesinde üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 19:32 Güncelleme: 11.12.2024 - 19:32
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        Sinop'ta üzerine ağaç devrilen orman işçisi öldü
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        Sinop'un Saraydüzü ilçesinde üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, orman işçisi Yusuf Teke (51), Saraydüzü ilçesi Bahçeköy mevkisinde kesim yaptığı sırada üzerine ağaç devrildi.

        Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Teke, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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