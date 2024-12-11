Sinop'ta üzerine ağaç devrilen orman işçisi öldü

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Teke, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, orman işçisi Yusuf Teke (51), Saraydüzü ilçesi Bahçeköy mevkisinde kesim yaptığı sırada üzerine ağaç devrildi.

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