Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Uluslararası alanda madalyalar kazanan şef adayları bölümlerine ilgiyi artırıyor

        GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde eğitim alan ve son 2 yılda katıldıkları uluslararası yemek yarışmalarında 17 madalya kazanan geleceğin şef adayları, elde ettikleri başarılarla bölümlerine ilginin artmasında rol oynuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 11:11 Güncelleme: 12.12.2024 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uluslararası alanda madalyalar kazanan şef adayları bölümlerine ilgiyi artırıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde eğitim alan ve son 2 yılda katıldıkları uluslararası yemek yarışmalarında 17 madalya kazanan geleceğin şef adayları, elde ettikleri başarılarla bölümlerine ilginin artmasında rol oynuyor.

        Üniversite bünyesinde 5 yıl önce eğitime başlayan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, kısa sürede yetiştirdiği başarılı şef adaylarıyla dikkati çekiyor.

        Türk ve dünya mutfağı ile yöresel yemeklerin yapımı konusunda teorik ve pratik eğitim alan öğrenciler, Kovid-19 pandemi ve deprem süreçlerinin ardından son 2 yıldır katıldıkları yemek yarışmalarında hünerlerini sergileyerek birçok başarıya imza attı.

        Yarışmalarda kazanılan madalya ve kupalar, 264 öğrencinin eğitim gördüğü bölüme ilginin her geçen yıl artmasını sağlıyor.

        Her akademik yıl için açılan 55 kişilik kontenjanın tamamen dolduğu bölüme ilk üç yılda toplam 20 öğrenci yatay geçişle geldi. Sinop Üniversitesine yatay geçişle gelen öğrencisi sayısı son iki yılda ise 46 olarak gerçekleşti.

        Birçok üniversite öğrencisinin yatay geçiş başvurusu ise kontenjan doluluğundan ötürü üniversite yönetimi tarafından geri çevriliyor.

        Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hasibe Yazıt, AA muhabirine, öğrencileri tarafından yarışmalarda ortaya konulan başarıyı, verdikleri eğitimin meyvesi olarak gördüklerini söyledi.

        Başarıya giden yolda eğitimin ilk sırada yer aldığını ancak öğrencilerin istekli ve özverili olmasının da önem taşıdığına dikkati çeken Yazıt, "Son 2 yılda öğrencilerimiz katıldıkları uluslararası yemek yarışmalarında 17 madalya aldı. Bu da Sinop Üniversitesinde verdiğimiz eğitimin yavaş yavaş karşılığını aldığımızı gösteriyor." dedi.

        - Yemeklerde yöresel ürün kullanımının önemine dikkat çekiliyor

        Bir yemeğin ana hatlarının lezzet, sağlık ve görsellikten oluştuğunu vurgulayan Yazıt, eğitimlerde öğrencilerinden bunları yöresel ürünlerle buluşturmalarını istediklerini dile getirdi.

        Yazıt, yarışmalara katılan öğrencilerin hazırladıkları yemek veya sunumlarda mutlaka kestane, mantar ve dağ inciri gibi yöresel bir ürünü kullanmalarına özen gösterdiklerini, bunun da elde edilen başarılarda önemli rol oynadığının altını çizerek, şöyle devam etti:

        "Öğrencilerimiz, yöresel yiyecekleri tabaklarında bir hikaye oluşturarak güzel şekilde sunuyor. Bu durum tabii ki öğrencilerimizin yöresel ürünleri ön plana çıkarmasını sağlıyor. Derslerde uluslararası, Türk ve dünya mutfağını anlatıyoruz ama bunun yanında sadece Sinop'a özgü yiyeceklerle neler yapılabilir, onu da anlatıyoruz. Yöresel ürünleri ön plana çıkarırken Sinop'ta unutulmaya yüz tutmuş yiyecekler, yöresel lezzetler var; bunlar daha farklı nasıl sunulabilir, bunun daha çok tanıtımını nasıl yapabiliriz, gerçek hikayelerine, gerçek reçetelerine nasıl ulaşabiliriz, bu konuda üniversite olarak çeşitli çalışmalar yapıyoruz."

        Yazıt, öğrencilerinin kazandıkları başarıların bölümlerine ilgiyi de artırdığını belirterek, "Son 2 yılda öğrencilerimizin uluslararası yarışmalarda aldığı sonuçlar, çevre üniversitelerden çok fazla yatay geçişle öğrencinin gelmesini sağladı. O kadar ki ne kadar kontenjan açarsak öğrenciyle doluyor. Çok fazla sayıda öğrenci gelmek istiyor." diye konuştu.

        - Sunumlarında Sinop'un yöresel ürünlerini kullandı

        Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 3. sınıf öğrencisi Birsen Gedik ise yöresel ürün ve geleneklerinin aldıkları eğitimde kendilerine ışık olduğunu söyledi.

        Bu yıl katıldıkları "Uluslararası GastroAntalya" yemek yarışmasında geçen yıl olduğu gibi ekip olarak madalya kazanma başarısı gösterdiklerini aktaran Gedik, kendilerini başarıya götüren yolda aldıkları eğitim ve yöresel ürünlerin önemli yer tuttuğunu kaydetti.

        Yarışmada 13 madalya kazanmalarının üniversiteleri adına gurur verici olduğunu dile getiren Gedik, "Sinop'un kendisine has yemekleri, gelenekleri, kültürü, aldığımız eğitimde ışık olmakta. Yarışma tabağımda sunduğum asitle balığı, lakerdadan esinlenerek yaptım. Geçen yıl antrikot yapmıştım, onda Sinop'ta yetişen yaban incirini kullanmıştım. Bu sene belki birçok kişinin bilmediği, bizim de burada öğrendiğimiz 'Bileydin' denilen dağ çileğini kullanarak tatlı yaptım." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Deprem vurgusu: Ezber bozan bir heyelan!
        Deprem vurgusu: Ezber bozan bir heyelan!
        Kürekli koca cinayetinde fuhuş suçlaması!
        Kürekli koca cinayetinde fuhuş suçlaması!
        Korku filmi sahnesi gibi!
        Korku filmi sahnesi gibi!
        Kahve fiyatlarında yeni rekor
        Kahve fiyatlarında yeni rekor
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        Yurt dışında her gün 200 milyon TL'lik alım yapıyoruz
        Yurt dışında her gün 200 milyon TL'lik alım yapıyoruz
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        Alacak verecek tartışması cinayetle bitti! Rezidansta kanlı kavga!
        Alacak verecek tartışması cinayetle bitti! Rezidansta kanlı kavga!
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        Çakar ve siren sistemli araca parmak ısırtan ceza!
        Çakar ve siren sistemli araca parmak ısırtan ceza!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Bu belirtileri görmezden gelmeyin!
        Bu belirtileri görmezden gelmeyin!
        16 yaşında ve 11. sınıf öğrencisi... Lisede bıçaklama!
        16 yaşında ve 11. sınıf öğrencisi... Lisede bıçaklama!
        "Boşanmıyoruz"
        "Boşanmıyoruz"
        Elon Musk'ın serveti 400 milyar doları aştı
        Elon Musk'ın serveti 400 milyar doları aştı
        Elektrikli araç yangınında doğru bilinen yanlışlar
        Elektrikli araç yangınında doğru bilinen yanlışlar

        Benzer Haberler

        Merdivenden düşen Erfelek Belediye Başkanı Uzun yaralandı
        Merdivenden düşen Erfelek Belediye Başkanı Uzun yaralandı
        Sinop'ta üzerine ağaç devrilen orman işçisi öldü
        Sinop'ta üzerine ağaç devrilen orman işçisi öldü
        Sinop Valiliğinden kar yağışı ve sağanak uyarısı
        Sinop Valiliğinden kar yağışı ve sağanak uyarısı
        Boyabat'ta radarla trafik denetimleri artırıldı
        Boyabat'ta radarla trafik denetimleri artırıldı
        Sinop'ta "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver Projesi" tanıtıldı
        Sinop'ta "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver Projesi" tanıtıldı
        Türkeli'de bir evin mutfak bölümünde çıkan yangın söndürüldü
        Türkeli'de bir evin mutfak bölümünde çıkan yangın söndürüldü