Sinop hedeflediği 1,5 milyon ziyaretçi sayısını yakaladı

GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla bölgesinde ön plana çıkan Sinop, 2024 için hedeflenen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısına ulaştı.

Üç tarafı denizle çevrili Sinop'u yılbaşından 10 Aralık'a kadar 22 bin 326'sı yabancı olmak üzere 1 milyon 532 bin 580 ziyaretçi ağırladı.

Kentte en fazla ziyaret edilen mekanlar arasında Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi, Erfelek Tatlıca Şelaleleri, Hamsilos Tabiat Parkı ve İnceburun ilk sıralarda yer aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, AA muhabirine, çok sayıda farklı medeniyete ev sahipliği yapmış Sinop'un turizm alanında bu yıl için büyüme hedefine ulaştığını söyledi. Ortaya çıkan rakamların kent adına kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Güzel, turizm hareketliliğini 12 aya yaymak istediklerini belirtti. - Hedef turizmi 12 aya yaymak

Kentin bu yıl 1,5 milyon ziyaretçi sayısına ulaştığına işaret eden Güzel, "Bu yıl şehrimizde 6 kruvaziyer ağırladık. 22 binin üzerinde yabancı turistimizi misafir ettik. Bu rakamlarımız, şehrimiz için bizi mutlu eden rakamlar. 2025 yılı için büyüme hedefimizi yüzde 20 olarak belirlemiş durumdayız. Nihai hedefimiz ise turizmi 12 aya yayarak sadece sezonda değil, sezon dışında da şehrimizde hareketliliği sağlamak." ifadelerini kullandı.