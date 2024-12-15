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        Sinop hedeflediği 1,5 milyon ziyaretçi sayısını yakaladı

        GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla bölgesinde ön plana çıkan Sinop, 2024 için hedeflenen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısına ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 13:03 Güncelleme: 15.12.2024 - 13:08
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        Sinop hedeflediği 1,5 milyon ziyaretçi sayısını yakaladı
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        GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla bölgesinde ön plana çıkan Sinop, 2024 için hedeflenen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısına ulaştı.

        Üç tarafı denizle çevrili Sinop'u yılbaşından 10 Aralık'a kadar 22 bin 326'sı yabancı olmak üzere 1 milyon 532 bin 580 ziyaretçi ağırladı.

        Kentte en fazla ziyaret edilen mekanlar arasında Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi, Erfelek Tatlıca Şelaleleri, Hamsilos Tabiat Parkı ve İnceburun ilk sıralarda yer aldı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, AA muhabirine, çok sayıda farklı medeniyete ev sahipliği yapmış Sinop'un turizm alanında bu yıl için büyüme hedefine ulaştığını söyledi.

        Ortaya çıkan rakamların kent adına kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Güzel, turizm hareketliliğini 12 aya yaymak istediklerini belirtti.

        - Hedef turizmi 12 aya yaymak

        Kentin bu yıl 1,5 milyon ziyaretçi sayısına ulaştığına işaret eden Güzel, "Bu yıl şehrimizde 6 kruvaziyer ağırladık. 22 binin üzerinde yabancı turistimizi misafir ettik. Bu rakamlarımız, şehrimiz için bizi mutlu eden rakamlar. 2025 yılı için büyüme hedefimizi yüzde 20 olarak belirlemiş durumdayız. Nihai hedefimiz ise turizmi 12 aya yayarak sadece sezonda değil, sezon dışında da şehrimizde hareketliliği sağlamak." ifadelerini kullandı.

        Geçen yıl 1 milyon 300 bin ziyaretçi ağırladıklarını dile getiren Güzel, ziyaretçilerin en fazla görmek istedikleri yerlerin başında ise Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi'nin geldiğini kaydetti.

        Tarihi yapının devam eden restorasyon çalışmaları nedeniyle kısmen ziyarete açık olduğunu, biletli giriş bulunmadığından ziyaretçi sayısının kayıt edilemediğini anlatan Güzel, "2025 yılında oradaki teşhir ve tanzim tamamladığında, bununla birlikte Balatlar Topluluğu Ören Yeri olarak ziyarete açıldığında bu rakamlarımız çok yükselecek ve istediğimiz seviyeye ulaşabileceğiz. Planlı şekilde adım adım, ayakları yere basan şekilde, konaklama, kalış süresini artırarak, ekonomik girdi sağlayarak turizm verilerimizi artırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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