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        Sinop'ta Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi

        Sinop'ta, Mehmet Akif Ersoy'un 88. ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 15:44 Güncelleme: 25.12.2024 - 15:58
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        Sinop'ta Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi
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        Sinop'ta, Mehmet Akif Ersoy'un 88. ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Sinop Üniversitesinde gerçekleştirilen programda Mehmet Akif Ersoy’un unutulmaz şiirleri okunarak, Çanakkale türküleri seslendirildi.

        Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Aysun Eroğlu da programda, "Mehmet Akif Ersoy’un Hayatı, Edebi Kişiliği ve Milli Mücadeleye Katkıları" başlıklı sunum yaptı.

        Galeri
        Galeri

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