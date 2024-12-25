Sinop'ta Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi

Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Aysun Eroğlu da programda, "Mehmet Akif Ersoy’un Hayatı, Edebi Kişiliği ve Milli Mücadeleye Katkıları" başlıklı sunum yaptı.

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