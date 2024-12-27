Boyabat'ta market ve alışveriş merkezlerinde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

Sinop'un Boyabat içesinde market ve alışveriş merkezlerinde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.

Sinop Ticaret İl Müdürü Yavuz Selim Aykan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Boyabat Belediyesi Zabıta ekipleriyle ilçedeki market ve alışveriş merkezlerinde fiyat ve etiket, garanti belgesi, tanıtma ve kullanma kılavuzu, indirimli ve kampanyalı satışlara yönelik denetimde bulundu.