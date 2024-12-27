Boyabat'ta market ve alışveriş merkezlerinde fiyat ve etiket denetimi yapıldı
Sinop'un Boyabat içesinde market ve alışveriş merkezlerinde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.
Sinop'un Boyabat içesinde market ve alışveriş merkezlerinde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.
Sinop Ticaret İl Müdürü Yavuz Selim Aykan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Boyabat Belediyesi Zabıta ekipleriyle ilçedeki market ve alışveriş merkezlerinde fiyat ve etiket, garanti belgesi, tanıtma ve kullanma kılavuzu, indirimli ve kampanyalı satışlara yönelik denetimde bulundu.
Denetimde ürünlerde fahiş fiyat artışı olup olmadığı, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığı, ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyat listeleri kontrol edildi.
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